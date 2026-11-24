बरेली जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को नकदी, शराब और अन्य प्रलोभन से प्रभावित करने के प्रयास पर प्रशासन शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में व्यय संवेदनशील इलाके और ऐसे प्वाइंट चिह्नित किए जाएंगे, जहां अवैध नकदी, शराब, मादक पदार्थों और बहुमूल्य धातुओं के परिवहन, भंडारण और वितरण की आशंका है। इन स्थानों पर 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।

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सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय इंटेलिजेंस कमेटी (डीआईसी) की बैठक में चुनावी निगरानी का खाका तैयार किया गया। डीएम ने पुलिस, आबकारी, आयकर, जीएसटी, एनसीबी, बैंकिंग एजेंसियों को समन्वय से संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए। थाना और चौकी प्रभारियों की बैठक लेकर उन्हें सक्रिय करने को कहा। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को भी प्रभावी निगरानी के लिए संवेदनशील बनाने के निर्देश दिए। विज्ञापन



बीते चुनावों की जब्ती, शिकायतों से तय होगी संवेदनशीलता

डीएम ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों का चयन अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि पिछले चुनावों में जब्ती, शिकायत, आपराधिक घटनाओं, नकदी और मादक पदार्थों की आवाजाही, प्रवर्तन एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर किया जाए। गांवों, वार्डों, बाजारों, प्रमुख मार्ग, ट्रांजिट प्वाइंट और सीमावर्ती इलाकों के संवेदनशील स्थानों की सूची तैयार की जाए। सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय इंटेलिजेंस कमेटी (डीआईसी) की बैठक में चुनावी निगरानी का खाका तैयार किया गया। डीएम ने पुलिस, आबकारी, आयकर, जीएसटी, एनसीबी, बैंकिंग एजेंसियों को समन्वय से संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए। थाना और चौकी प्रभारियों की बैठक लेकर उन्हें सक्रिय करने को कहा। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को भी प्रभावी निगरानी के लिए संवेदनशील बनाने के निर्देश दिए।डीएम ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों का चयन अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि पिछले चुनावों में जब्ती, शिकायत, आपराधिक घटनाओं, नकदी और मादक पदार्थों की आवाजाही, प्रवर्तन एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर किया जाए। गांवों, वार्डों, बाजारों, प्रमुख मार्ग, ट्रांजिट प्वाइंट और सीमावर्ती इलाकों के संवेदनशील स्थानों की सूची तैयार की जाए।

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