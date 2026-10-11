बरेली: आईवीआरआई के छात्रों का प्रदर्शन सातवें दिन भी जारी, इंटर्नशिप स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग
आईवीआरआई के विद्यार्थियों का इंटर्नशिप स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर शनिवार को सातवें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। छात्र इंटर्नशिप स्टाइपेंड तीन हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने भाजपा राज्यसभा प्रत्याशी श्रुति गंगवार से मुलाकात की। मीरगंज के विधायक डॉ. डीसी वर्मा ने भी उनकी समस्याएं सुनीं।
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बरेली के इज्जतनगर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के विद्यार्थियों का इंटर्नशिप स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन शनिवार को सातवें दिन भी जारी रहा। विद्यार्थियों ने भाजपा की राज्यसभा प्रत्याशी श्रुति गंगवार से मुलाकात कर अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने संस्थान के निदेशक से सीधे बात कर विद्यार्थियों की समस्याएं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।
प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के अनुसार, आईवीआरआई के संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) और एसोसिएट स्नातक समन्वयक ने भी शनिवार को उनसे बातचीत की। अधिकारियों ने प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। वहीं, मीरगंज के विधायक, उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष और पशु चिकित्सक डॉ. डीसी वर्मा भी परिसर पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों की समस्याएं सुनीं और आश्वासन दिया कि वह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने उनकी मांगें रखेंगे। जरूरत पड़ने पर दिल्ली जाकर भी मंत्री से मुलाकात करने की बात कही।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दिया एकजुटता का संदेश
प्रदर्शन के बीच विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया। स्नातक विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी समस्याओं और मांगों को रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने गायन, नृत्य और गिटार वादन जैसी प्रस्तुतियां दीं। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों का कहना है कि वे चाहते हैं कि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाए, ताकि वे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें और पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सार्थक योगदान दे सकें।
विद्यार्थियों की प्रमुख मांग इंटर्नशिप स्टाइपेंड को मौजूदा तीन हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करना और इंटर्नशिप की अवधि छह महीने से बढ़ाकर 12 महीने करना है।