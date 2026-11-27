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सभा में आयकर कर्मचारी महासंघ के जोनल सचिव कुलदीप गंगवार ने चार्टर ऑफ डिमांड्स की प्रमुख मांगों के बारे में बताया। उन्होंने कैडर समीक्षा व पुनर्गठन को अंतिम रूप देने, वर्ष 2014 से आयकर अधिकारियों की अखिल भारतीय अंतर-वरिष्ठता सूची तैयार करने, भर्ती नियमों में संशोधन, लैपटॉप उपलब्ध कराने, अंतर-प्रभार स्थानांतरण नीति बहाल करने, अराजपत्रित कर्मियों को आईटीबीए में कार्य आवंटन, अनावश्यक रिपोर्टों को बंद करने, वर्ष 2014-2018 बैच के अधिकारियों की पदोन्नति समस्या सुलझाने, स्थानांतरण शुद्धिपत्र जारी करने और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की आउटसोर्सिंग समाप्त करने जैसी मांगों के महत्व को स्पष्ट किया।राजपत्रित अधिकारी संघ के अजय कुमार, बरेली शाखा सचिव राकेश सिंह, संयुक्त सचिव अरविंद लोधी ने भी मांगे दोहराईं। प्रदर्शन करने वालों में योगेश श्रीवास्तव, लक्ष्मण सिंह, सुनील मिश्रा, ललित कुमार, रजनी चौहान, सौम्या, वीरेंद्र कुमार, प्रवीण सोनी आदि मौजूद रहे।