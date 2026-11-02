Bareilly News: गांवों में एक ही छत के नीचे मिलेंगी 50 सेवाएं

विज्ञापन

प्रत्येक लाइब्रेरी में शैक्षिक सामग्री के अलावा सरकारी सेवाओं से जुड़ी जानकारी, आवेदन आदि सुविधाएं दी जाएंगी। जिला पंचायती राज अधिकारी ने पंचायत सचिवालय पर ग्राम पंचायत अधिकारी और पंचायत सहायक की मौजूदगी अनिवार्य कर दी है। वहां लेखपाल, बीसी सखी और रोजगार सेवक भी बैठते हैं।जिला पंचायती राज अधिकारी कमल किशोर ने बताया कि जन्म-मृत्यु, निवास और आय प्रमाणपत्र बनवाना हो, खसरा खतौनी निकलवानी हो या अन्य समस्या हो, अब ग्रामीणों को भटकना नहीं पड़ेगा। संवाद