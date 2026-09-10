Bareilly News: शहर में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 03:17 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 03:17 AM IST
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विविध
सामूहिक विवाह समारोह : हजरत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की ओर से सामूहिक विवाह समारोह बिशप मंडल इंटर कॉलेज मैदान में शाम 4 बजे से।
जयंती : उत्तरायणी जन कल्याण समिति की ओर से गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर कार्यक्रम सिविल लाइंस स्थित गोविंद बल्लभ पार्क में शाम 4:30 बजे से।
कथा : राजेंद्र नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शाम 5 बजे से।
कथा : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में भागवत कथा का आयोजन शाम 6 बजे से।
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सराफा बाजार-
सोना- 1,49,000 प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,35,000 रुपये प्रति किलो
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सामूहिक विवाह समारोह : हजरत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की ओर से सामूहिक विवाह समारोह बिशप मंडल इंटर कॉलेज मैदान में शाम 4 बजे से।
जयंती : उत्तरायणी जन कल्याण समिति की ओर से गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर कार्यक्रम सिविल लाइंस स्थित गोविंद बल्लभ पार्क में शाम 4:30 बजे से।
कथा : राजेंद्र नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शाम 5 बजे से।
कथा : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में भागवत कथा का आयोजन शाम 6 बजे से।
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सराफा बाजार-
सोना- 1,49,000 प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,35,000 रुपये प्रति किलो