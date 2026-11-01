Bareilly News: सिटी में आज

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कथा : रामपुर बाग स्थित आनंद आश्रम में श्रीराम कथा सुबह 9 बजे से।



शिविर : जिला परिषद मार्ग स्थित पंडित राधेश्याम कथावाचक सभागार में विधिक सहायता व सेवा शिविर सुबह 10 बजे से।

तीरंदाजी : सीनियर प्रादेशिक तीरंदाजी चयन प्रतियोगिता फरीदपुर स्थित निजी अकादमी में सुबह 10 बजे से।

शिविर : बजरंग दल की ओर से रक्तदान शिविर प्रेमनगर स्थित विहिप कार्यालय प्रांगण में सुबह 11 बजे से।

बैठक : अशोक महान सेवा संघ की बैठक निशा एन्क्लेव स्थित कांति आवास परिसर में दोपहर 1:30 बजे से।

कला एवं संस्कृति

मेला : क्षेत्रीय माटी कला मेले का शुभारंभ नावल्टी चौराहे के निकट स्थित राजकीय इंटर काॅलेज प्रांगण में दोपहर 2 बजे से।

मेला : बरेली क्लब मैदान पर दिवाली मेला शाम 5 बजे से।

कथक : स्टेडियम रोड स्थित रिद्धिमा सभागार में कथक प्रस्तुति शाम 5:15 बजे से।

महोत्सव : कांति कपूर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में क्षेत्रीय संस्कृति महोत्सव शाम 6 बजे से।

सराफा बाजार

सोना - 1,41,000 रुपये प्रति दस ग्राम

चांदी - 1,84,000 रुपये प्रति किलो

विविध