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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   In the city today

Bareilly News: सिटी में आज

Fri, 09 Oct 2026 02:37 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:37 AM IST
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In the city today
धर्म-कर्म
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सत्संग : विश्व जागृति मिशन की ओर से सनातन संस्कृति सत्संग एमबी इंटर कॉलेज मैदान पर सुबह 8 बजे से एवं शाम 5 बजे से।
कथा : हार्टमन रामलीला ग्राउंड पर शिव कथा अपराह्न 3:30 बजे से।

रामलीला : जोगी नवादा स्थित बाबा वनखंडीनाथ मंदिर में रामलीला का मंचन शाम 5 बजे से।
कुल : हजरत सैयदना गाजी बाबा के उर्स में कुल की रस्म खैराती बाग स्थित दरगाह पर शाम 5:30 बजे।
रामलीला : श्री रामलीला नाटक समाज की ओर से रामलीला मंचन कैंट में शाम 6 बजे से।

रामलीला : श्री रानी महालक्ष्मी बाई रामलीला समिति की ओर से रामलीला का मंचन चौधरी तालाब पर शाम 7 बजे से।
विविध
एथलेटिक्स : जनपदीय विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता स्पोर्ट्स स्टेडियम में पूर्वाह्न 11 बजे से।
क्रिकेट : स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिवंगत प्रो. श्याम बिहारी स्मृति प्रीमियर क्रिकेट लीग दोपहर 1 बजे से।
कुश्ती : प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के लिए जिला एवं मंडल स्तरीय चयन स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से।
हॉकी : प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 3 बजे से।
बैठक : प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक होटल एलए कृष्णा लॉन में रात 9:15 बजे से।
सराफा बाजार

सोना - 1,48,500 रुपये प्रति दस ग्राम

चांदी - 2,23,000 रुपये प्रति किलो
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