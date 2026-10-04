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Bareilly News: शहर में आज

Sun, 04 Oct 2026 12:38 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 04 Oct 2026 12:38 AM IST
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In the city today
विविध
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शिविर : मारवाड़ीगंज स्थित काबरा भवन पर रक्तदान शिविर सुबह 9:30 बजे से।
सम्मेलन : आम आदमी पार्टी का जन सम्मेलन फरीदपुर स्थित सीएस इंटर काॅलेज के मैदान पर सुबह 11 बजे से।
मंचन : स्टेडियम रोड स्थित रिद्धिमा सभागार में नाटक ‘साइकिल ऑफ लाइफ’ का मंचन शाम 5:15 बजे से।
मंचन : स्टेडियम रोड स्थित लोक खुशहाली सभागार में नाटक ‘शुद्धि’ का मंचन शाम 7 बजे से।

खेल
एथलेटिक्स : स्पोर्ट्स स्टेडियम में दक्षिणी जोन एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
वॉलीबाॅल : पीलीभीत बाइपास स्थित विद्या वर्ल्ड स्कूल में इंटर स्कूल वॉलीबाॅल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

धर्म-कर्म
कथा : बदायूं रोड स्थित बाला जी दरबार में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 3 बजे से।
कथा : निर्माण नगर काॅलोनी स्थित श्री मां मनोकामना वैष्णो धाम मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे से।
मेला : दशहरा मेला व दंगल का शुभारंभ जोगी नवादा स्थित बाबा बनखंडीनाथ में शाम 5 बजे।
कथा : रोहली टोला स्थित माहौर वैश्य नवदुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे से।
मंचन : प्रेमनगर स्थित त्रिवटीनाथ मंदिर के कृष्ण लीला स्थल पर श्री खाटू श्याम चरित्र लीला का मंचन शाम 6 बजे से।
सराफा भाव
सोना - 1,49,400 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,25,000 रुपये प्रति किलो
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