Bareilly News: शहर में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:34 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:34 AM IST
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धर्म-कर्म
जुलूस : उर्स-ए वामिकी में परचम कुशाई का जुलूस बाग अहमद अली तालाब से अपराह्न 3 बजे से।
कथा : करगैना स्थित बालाजी दरबार में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 3 बजे से।
कथा : प्रभातनगर स्थित सोमनाथ मंदिर में पंडित रमाकांत दीक्षित की ओर से श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 4 बजे से।
चिरागां : ख्वाजा कुतुब स्थित खानकाह-ए-नियाजिया में जश्न-ए-चिरागां शाम 6 बजे से।
विविध
प्रतियोगिता : स्पोर्ट्स स्टेडियम में पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष व महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्वाह्न 11 बजे।
मंचन : स्टेडियम रोड स्थित लोक खुशहाली सभागार में थिएटर फेस्ट के तहत नाटक द्रौपदी का मंचन शाम 7 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,48,500 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,27,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
जुलूस : उर्स-ए वामिकी में परचम कुशाई का जुलूस बाग अहमद अली तालाब से अपराह्न 3 बजे से।
कथा : करगैना स्थित बालाजी दरबार में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 3 बजे से।
कथा : प्रभातनगर स्थित सोमनाथ मंदिर में पंडित रमाकांत दीक्षित की ओर से श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 4 बजे से।
चिरागां : ख्वाजा कुतुब स्थित खानकाह-ए-नियाजिया में जश्न-ए-चिरागां शाम 6 बजे से।
विविध
प्रतियोगिता : स्पोर्ट्स स्टेडियम में पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष व महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्वाह्न 11 बजे।
मंचन : स्टेडियम रोड स्थित लोक खुशहाली सभागार में थिएटर फेस्ट के तहत नाटक द्रौपदी का मंचन शाम 7 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,48,500 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,27,000 रुपये प्रति किलो