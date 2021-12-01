Bareilly News: शहर में आज

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कुल : उर्स-ए-सकलैनी में हजरत सकलैन मियां का कुल शाहबाद स्थित खानकाह पर सुबह 11 बजे।

भंडारा : श्री गणेश पूजन समारोह समिति की ओर से भंडारा चौकी चौराहे पर दोपहर 1 बजे एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम रात 9 बजे से।

कथा : बिहारीपुर खत्रियान स्थित श्री दुर्गा धाम मंदिर चौक पर श्री सत्यनारायण कथा शाम 5 बजे से।

कुल : शाहदाना वली के उर्स में कुल की रस्म शहदाना रोड स्थित दरगाह पर शाम 5:30 बजे।

संकीर्तन : शाहबाद स्थित श्री विभूतिनाथ मंदिर में राधानाम संकीर्तन शाम 7 बजे से।

कथा : कटरा मानराय स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में श्री सत्यनारायण कथा शाम 7 बजे से।

सांस्कृतिक प्रस्तुति : आलमगिरीगंज स्थित बाबूराम धर्मशाला में सांस्कृतिक प्रस्तुति शाम 7 बजे से।

भजन संध्या : राजेंद्रनगर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में भजन संध्या शाम 7:30 बजे से।



संकीर्तन : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में श्री राधा नाम संकीर्तन रात 8 बजे से।

विविध

ट्रायल : प्रदेश स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 2 बजे से।

विश्वकर्मा जयंती : भारतीय मजदूर संघ की ओर से विश्वकर्मा जयंती का आयोजन सीतापुर नेत्र चिकित्सालय में शाम 4 बजे से।

आशीर्वाद का दीया : रुहेलखंड विवि परिसर में आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम का आयोजन शाम 6 बजे से।

सिंगिंग : जाइंट्स वीक के अंतर्गत सिंगिंग स्टार ऑफ बरेली का फाइनल स्टेडियम रोड स्थित रिद्धिमा सभागार में शाम 6 बजे से।

सराफा बाजार

सोना - 1,49,000 रुपये प्रति दस ग्राम

चांदी - 2,33,000 रुपये प्रति किलो



धर्म-कर्म