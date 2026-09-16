Bareilly News: शहर में आज-
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 16 Sep 2026 02:55 AM IST
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विविध-
कार्यक्रम : बरेली कॉलेज में विश्व ओजोन दिवस का तीन दिवसीय कार्यक्रम सुबह 10.30 बजे।
किसान दिवस : कलक्ट्रेट स्थित सभागार में किसान दिवस का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
गणेश पंडाल
यज्ञ : श्री गणेश उत्सव समिति एवं सेवा ट्रस्ट की ओर से मारवाड़ी गंज स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में भगवान गणेश को पूर्ण आहूति एवं यज्ञ सुबह 11 बजे एवं विसर्जन यात्रा दोपहर 1 बजे से।
भजन संध्या : श्री गणेश महोत्सव समिति (शाहबाद) की ओर से श्री विभूतिनाथ मंदिर में भजन संध्या शाम 7 बजे से।
जागरण : कटरा का राजा गणेश मंडल की ओर से कटरा मानराय स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में जागरण शाम 7 बजे से।
सांस्कृतिक कार्यक्रम : श्री गणेश महोत्सव समिति उप्र एवं मराठा बुलियन एसोसिएशन की ओर से आलमगिरीगंज स्थित बाबूराम धर्मशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे से।
भजन संध्या : नाथ नगरी के राजा की ओर से बिहारीपुर खत्रियान स्थित श्री दुर्गा धाम मंदिर चौक पर भजन संध्या रात 8 बजे।
झलकियां : श्री गणेश पूजन समारोह समिति की ओर से भगवान की झलकियां कार्यक्रम रात 9 बजे से।
धर्म-कर्म
भजन संकीर्तन : राजेंद्र नगर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में भजन संकीर्तन शाम 7.30 बजे से।
संकीर्तन : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में श्री राधा नाम संकीर्तन रात 8 बजे से।
महफिल ए समा : सरकार शाहदाना वाली के उर्स में महफिल ए समा दरगाह शरीफ पर रात 9 बजे से।
तकरीर : हजरत शाह सकलैन मियां के उर्स में तकरीर जलसा दीवानखाना चौक पर रात 9 बजे।
सराफा बाजार-
सोना- 1,48,500 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,30,000 रुपये प्रति किलो
ज्ञापन-
- नगर निगम परिसर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से नगर आयुक्त को ज्ञापन सुबह 11 बजे।
- उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ की ओर से पुराना रोडवेज बस अड्डा पर क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन सुबह 11 बजे।
- आंगनवाड़ी संघ की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन दोपहर 1 बजे।
विज्ञापन
कार्यक्रम : बरेली कॉलेज में विश्व ओजोन दिवस का तीन दिवसीय कार्यक्रम सुबह 10.30 बजे।
किसान दिवस : कलक्ट्रेट स्थित सभागार में किसान दिवस का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
गणेश पंडाल
यज्ञ : श्री गणेश उत्सव समिति एवं सेवा ट्रस्ट की ओर से मारवाड़ी गंज स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में भगवान गणेश को पूर्ण आहूति एवं यज्ञ सुबह 11 बजे एवं विसर्जन यात्रा दोपहर 1 बजे से।
भजन संध्या : श्री गणेश महोत्सव समिति (शाहबाद) की ओर से श्री विभूतिनाथ मंदिर में भजन संध्या शाम 7 बजे से।
जागरण : कटरा का राजा गणेश मंडल की ओर से कटरा मानराय स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में जागरण शाम 7 बजे से।
सांस्कृतिक कार्यक्रम : श्री गणेश महोत्सव समिति उप्र एवं मराठा बुलियन एसोसिएशन की ओर से आलमगिरीगंज स्थित बाबूराम धर्मशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे से।
विज्ञापन
भजन संध्या : नाथ नगरी के राजा की ओर से बिहारीपुर खत्रियान स्थित श्री दुर्गा धाम मंदिर चौक पर भजन संध्या रात 8 बजे।
झलकियां : श्री गणेश पूजन समारोह समिति की ओर से भगवान की झलकियां कार्यक्रम रात 9 बजे से।
धर्म-कर्म
भजन संकीर्तन : राजेंद्र नगर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में भजन संकीर्तन शाम 7.30 बजे से।
संकीर्तन : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में श्री राधा नाम संकीर्तन रात 8 बजे से।
महफिल ए समा : सरकार शाहदाना वाली के उर्स में महफिल ए समा दरगाह शरीफ पर रात 9 बजे से।
तकरीर : हजरत शाह सकलैन मियां के उर्स में तकरीर जलसा दीवानखाना चौक पर रात 9 बजे।
सराफा बाजार-
सोना- 1,48,500 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,30,000 रुपये प्रति किलो
ज्ञापन-
- नगर निगम परिसर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से नगर आयुक्त को ज्ञापन सुबह 11 बजे।
- उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ की ओर से पुराना रोडवेज बस अड्डा पर क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन सुबह 11 बजे।
- आंगनवाड़ी संघ की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन दोपहर 1 बजे।