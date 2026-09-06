Bareilly News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 06 Sep 2026 01:37 AM IST
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विविध
संबोधन : रुहेलखंड विवि स्थित अटल सभागार में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन सुबह 11 बजे से।
कवि सम्मेलन : सीबीगंज स्थित इंजीनियर्स भवन में कवि सम्मेलन, सम्मान समारोह एवं साझा संकल्प दोपहर 11:45 बजे से।
फुटबॉल : स्पोर्ट्स स्टोडियम में जिला फुटबॉल लीग अपराह्न 3 बजे से।
स्टेशनरी वितरण : रोटरी क्लब की ओर से बच्चों को स्टेशनरी वितरण सैदपुर हाकिंस स्थित बाल संस्कार केंद्र परिसर में शाम 4 बजे से।
धर्म-कर्म
शोभायात्रा : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में कलश शोभायात्रा एवं भागवत कथा शाम 5 बजे से।
कथा : स्टेडियम रोड स्थित रिद्धिमा सभागार में कथा कान्हा की शाम 5 बजे से।
जन्मोत्सव : मारवाड़ीगंज स्थित राधा कृष्ण मंदिर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव शाम 6 बजे से और कुंवरपुर स्थित वीर बाबू पार्क में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव शाम 7 बजे से।
भजन संध्या : राजेंद्रनगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में भजन संध्या शाम 7.30 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,50,500 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,35,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
संबोधन : रुहेलखंड विवि स्थित अटल सभागार में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन सुबह 11 बजे से।
कवि सम्मेलन : सीबीगंज स्थित इंजीनियर्स भवन में कवि सम्मेलन, सम्मान समारोह एवं साझा संकल्प दोपहर 11:45 बजे से।
फुटबॉल : स्पोर्ट्स स्टोडियम में जिला फुटबॉल लीग अपराह्न 3 बजे से।
स्टेशनरी वितरण : रोटरी क्लब की ओर से बच्चों को स्टेशनरी वितरण सैदपुर हाकिंस स्थित बाल संस्कार केंद्र परिसर में शाम 4 बजे से।
धर्म-कर्म
शोभायात्रा : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में कलश शोभायात्रा एवं भागवत कथा शाम 5 बजे से।
कथा : स्टेडियम रोड स्थित रिद्धिमा सभागार में कथा कान्हा की शाम 5 बजे से।
जन्मोत्सव : मारवाड़ीगंज स्थित राधा कृष्ण मंदिर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव शाम 6 बजे से और कुंवरपुर स्थित वीर बाबू पार्क में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव शाम 7 बजे से।
भजन संध्या : राजेंद्रनगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में भजन संध्या शाम 7.30 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,50,500 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,35,000 रुपये प्रति किलो