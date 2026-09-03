Bareilly News: शहर में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:13 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:13 AM IST
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विविध
प्रतियोगिता : सेंट्रल कमांड हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता कैंट स्थित जूनियर लीडर्स एकेडमी कारगिल हॉल में सुबह 9 बजे से।
सम्मान : महादेव सेवा समिति की ओर से श्रावण प्रहरी सम्मान सिविल लाइंस स्थित आईएमए हॉल में दोपहर 1 बजे से।
कृष्णलीला : श्री कृष्णलीला समारोह अवधपुरी सुभाषनगर स्थित श्री हरे राम नवदुर्गा मंदिर में शाम 7 बजे से।
खेल
चयन : नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए टीम का चयन कोहाड़ापीर स्थित हेल्थ क्लब में दोपहर 12 बजे से
ट्रायल : प्रदेश स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शाम 4 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,48,000 रुपये दस ग्राम
चांदी- 2,29,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
प्रतियोगिता : सेंट्रल कमांड हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता कैंट स्थित जूनियर लीडर्स एकेडमी कारगिल हॉल में सुबह 9 बजे से।
सम्मान : महादेव सेवा समिति की ओर से श्रावण प्रहरी सम्मान सिविल लाइंस स्थित आईएमए हॉल में दोपहर 1 बजे से।
कृष्णलीला : श्री कृष्णलीला समारोह अवधपुरी सुभाषनगर स्थित श्री हरे राम नवदुर्गा मंदिर में शाम 7 बजे से।
खेल
चयन : नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए टीम का चयन कोहाड़ापीर स्थित हेल्थ क्लब में दोपहर 12 बजे से
ट्रायल : प्रदेश स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शाम 4 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,48,000 रुपये दस ग्राम
चांदी- 2,29,000 रुपये प्रति किलो