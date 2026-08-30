Bareilly News: शहर में आज

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बैडमिंटन : पीलीभीत बाइपास स्थित बीबीएल पब्लिक स्कूल में इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट सुबह 9 बजे से।

प्रतियोगिता : तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन रुहेलखंड विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स काॅम्प्लेक्स में सुबह 9 बजे।

फुटबॉल : स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला फुटबाॅल लीग शाम 4 बजे से।

विविध

आरोग्य मेला : स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।

मंचन : सिविल लाइंस में अक्षर विहार पार्क के सामने स्थित विंडरमेयर थिएटर में नाटक डिजिट्स का मंचन शाम 6:30 बजे से।



अधिष्ठापन : बरेली मेट्रो क्लब का अधिष्ठापन समारोह स्टेशन रोड स्थित होटल स्वर्ण टावर में रात 9:30 बजे से।

सराफा बाजार



सोना - 1,55,500 रुपये प्रति दस ग्राम



चांदी - 2,38,000 रुपये प्रति किलो



खेल