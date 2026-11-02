Bareilly News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:39 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
विविध
कथा : रामपुर बाग स्थित आनंद आश्रम में श्रीराम कथा सुबह 9 बजे से।
शिविर : जिला अस्पताल स्थित सीएमओ कार्यालय परिसर में दिव्यांग शिविर सुबह 10 बजे से।
मेला : इज्जतनगर स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में कुक्कुट मेला एवं कृषि संगोष्ठी सुबह 10 बजे से।
एथलेटिक्स : सेेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंड्री स्कूल में एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 10:30 बजे से।
शुभारंभ : रिजर्व पुलिस लाइन स्थित रविंद्रालय सभागार में यातायात माह का शुभारंभ दोपहर 1 बजे।
मेला : बरेली क्लब मैदान पर दिवाली मेला शाम 5 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,40,300 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 1,84,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
कथा : रामपुर बाग स्थित आनंद आश्रम में श्रीराम कथा सुबह 9 बजे से।
शिविर : जिला अस्पताल स्थित सीएमओ कार्यालय परिसर में दिव्यांग शिविर सुबह 10 बजे से।
मेला : इज्जतनगर स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में कुक्कुट मेला एवं कृषि संगोष्ठी सुबह 10 बजे से।
एथलेटिक्स : सेेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंड्री स्कूल में एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 10:30 बजे से।
शुभारंभ : रिजर्व पुलिस लाइन स्थित रविंद्रालय सभागार में यातायात माह का शुभारंभ दोपहर 1 बजे।
मेला : बरेली क्लब मैदान पर दिवाली मेला शाम 5 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,40,300 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 1,84,000 रुपये प्रति किलो