Bareilly News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 02:36 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 02:36 AM IST
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खेल
क्रिकेट : स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।
टेबल टेनिस : रुविवि में नॉर्थ जोन अंतर विश्वविद्यालयीय पुरुष टेबल टेनिस प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11 बजे से।
खेल महोत्सव : राधा माधव पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल महोत्सव पूर्वाह्न 11 बजे से।
विविध
चौपाल : महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से चौपाल पीलीभीत बाइपास स्थित महानगर काॅलोनी के पीछे छोटी बिहार में अपराह्न 2 बजे से।
सम्मान : कवि गोष्ठी आयोजन समिति की ओर से कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह किला स्थित अग्रवाल धर्मशाला में अपराह्न 2:30 बजे से।
धर्म-कर्म
भजन संध्या : श्री राधा संकीर्तन मंडल ट्रस्ट की ओर से प्रभातनगर स्थित श्री सोमनाथ मंदिर में भजन संध्या शाम 6 बजे से।
कथा : राजेंद्रनगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे से, मॉडल टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में भागवत कथा शाम 7:30 बजे से।
सराफा बाजार-
सोना- 1,35,800 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 1,70,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
क्रिकेट : स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।
टेबल टेनिस : रुविवि में नॉर्थ जोन अंतर विश्वविद्यालयीय पुरुष टेबल टेनिस प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11 बजे से।
खेल महोत्सव : राधा माधव पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल महोत्सव पूर्वाह्न 11 बजे से।
विविध
चौपाल : महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से चौपाल पीलीभीत बाइपास स्थित महानगर काॅलोनी के पीछे छोटी बिहार में अपराह्न 2 बजे से।
सम्मान : कवि गोष्ठी आयोजन समिति की ओर से कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह किला स्थित अग्रवाल धर्मशाला में अपराह्न 2:30 बजे से।
धर्म-कर्म
भजन संध्या : श्री राधा संकीर्तन मंडल ट्रस्ट की ओर से प्रभातनगर स्थित श्री सोमनाथ मंदिर में भजन संध्या शाम 6 बजे से।
कथा : राजेंद्रनगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे से, मॉडल टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में भागवत कथा शाम 7:30 बजे से।
सराफा बाजार-
सोना- 1,35,800 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 1,70,000 रुपये प्रति किलो