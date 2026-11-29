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व्यापारी मंजीत कुमार ने जीआरपी को बताया कि वह 23 नवंबर को व्यापार के सिलसिले में बरेली-दिल्ली पैसेंजर से दिल्ली गए थे। वहां काम निपटाने के बाद बरेली आने के लिए 24 नवंबर की दिल्ली-बरेली पैसेंजर पकड़ने पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुंचे। गाड़ी एक घंटे देरी से रात 12:40 बजे के बाद दिल्ली से चली। उनकी सीट पर दो अन्य लोग भी थे। दोनों ने खुद को चंदौसी का कपड़ा व्यापारी बताया। उनमें से एक व्यक्ति दो कुल्हड़ चाय ले आया। उन्होंने चाय पी ली। इसके बाद वह बेहोश हो गए। अगले दिन बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर चार पर उनकी आंख खुली।उनका पर्स, मोबाइल फोन, बैग और अंगूठी गायब थे। बरेली से वह किसी तरह आंवला पहुंचे। बैंक में संपर्क करने पर पता लगा कि 27 नवंबर को उनके खाते से 2.60 लाख रुपये अमरोहा के किसी एटीएम बूथ से निकाल लिए गए। जीआरपी थाने पहुंचे तो उनको अमरोहा में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी गई। अमरोहा जीआरपी ने दिल्ली जाने के लिए कह दिया। सीओ जीआरपी विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया शिकायत मिली है। जांच की जा रही है।