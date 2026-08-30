Bareilly News: सिविल लाइंस में चार घंटे बिजली गुल, गर्मी में बेहाल रहे लोग

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विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, सिविल लाइंस इलाके में 60 ट्रांसफार्मरों से सप्लाई दी जाती है। बीते तीन दिनों से लगातार फॉल्ट होने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। कपड़ा कारोबारी मनजीत सिंह बिट्टू ने बताया कि सुबह से ही बिजली सप्लाई बाधित हो गई जो दोपहर एक बजे तक भी सुचारु नहीं हो सकी। दुकानों पर व्यापारियों ने इनवर्टर और जनरेटर के सहारे कार्य किया।व्यापारी मनोज ने बताया कि गर्मी के बीच खरीदारी के लिए पहुंचे ग्राहकों को भी परेशानी हुई। सूचना के बाद दोपहर दो बजे विभागीय टीम मौके पर पहुंची। जांच में सिविल लाइंस में लगे एक ट्रांसफार्मर में फाॅल्ट मिला। आधे घंटे में मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाकर प्रभावित लाइन की बिजली आपूर्ति सुचारु करा दी गई।वर्जनसिविल लाइंस में सप्लाई बाधित होने की सूचना पर फौरन टीम को मौके पर भेजा। एक ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी मिली। मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाकर आपूर्ति बहाल कराई गई। - ललित कुमार, अधीक्षण अभियंता शहर