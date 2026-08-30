Bareilly News: सिविल लाइंस में चार घंटे बिजली गुल, गर्मी में बेहाल रहे लोग
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 30 Aug 2026 02:19 AM IST
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बरेली। सिविल लाइंस क्षेत्र में शनिवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहने से दुकानदारों, ग्राहकों और आम लोगों को दिनभर परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रसाद टॉकीज और फैशन प्वाइंट दुकान वाली लाइन में सुबह दस से अपराह्न तीन बजे तक बिजली सप्लाई ठप रही। उमस भरी गर्मी में बिजली गुल रहने से कारोबार भी प्रभावित रहा।
विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, सिविल लाइंस इलाके में 60 ट्रांसफार्मरों से सप्लाई दी जाती है। बीते तीन दिनों से लगातार फॉल्ट होने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। कपड़ा कारोबारी मनजीत सिंह बिट्टू ने बताया कि सुबह से ही बिजली सप्लाई बाधित हो गई जो दोपहर एक बजे तक भी सुचारु नहीं हो सकी। दुकानों पर व्यापारियों ने इनवर्टर और जनरेटर के सहारे कार्य किया।
व्यापारी मनोज ने बताया कि गर्मी के बीच खरीदारी के लिए पहुंचे ग्राहकों को भी परेशानी हुई। सूचना के बाद दोपहर दो बजे विभागीय टीम मौके पर पहुंची। जांच में सिविल लाइंस में लगे एक ट्रांसफार्मर में फाॅल्ट मिला। आधे घंटे में मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाकर प्रभावित लाइन की बिजली आपूर्ति सुचारु करा दी गई।
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वर्जन
सिविल लाइंस में सप्लाई बाधित होने की सूचना पर फौरन टीम को मौके पर भेजा। एक ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी मिली। मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाकर आपूर्ति बहाल कराई गई। - ललित कुमार, अधीक्षण अभियंता शहर
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विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, सिविल लाइंस इलाके में 60 ट्रांसफार्मरों से सप्लाई दी जाती है। बीते तीन दिनों से लगातार फॉल्ट होने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। कपड़ा कारोबारी मनजीत सिंह बिट्टू ने बताया कि सुबह से ही बिजली सप्लाई बाधित हो गई जो दोपहर एक बजे तक भी सुचारु नहीं हो सकी। दुकानों पर व्यापारियों ने इनवर्टर और जनरेटर के सहारे कार्य किया।
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व्यापारी मनोज ने बताया कि गर्मी के बीच खरीदारी के लिए पहुंचे ग्राहकों को भी परेशानी हुई। सूचना के बाद दोपहर दो बजे विभागीय टीम मौके पर पहुंची। जांच में सिविल लाइंस में लगे एक ट्रांसफार्मर में फाॅल्ट मिला। आधे घंटे में मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाकर प्रभावित लाइन की बिजली आपूर्ति सुचारु करा दी गई।
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सिविल लाइंस में सप्लाई बाधित होने की सूचना पर फौरन टीम को मौके पर भेजा। एक ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी मिली। मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाकर आपूर्ति बहाल कराई गई। - ललित कुमार, अधीक्षण अभियंता शहर