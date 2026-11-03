Bareilly News: सुबह छाया रहेगा कुहासा, गिरेगा तापमान

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बरेली। अर्नब तूफान का असर थमने के बाद अब मौसम में फिर बदलाव शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह हल्का कोहरा (कुहासा) छाने की संभावना है। इसके साथ ही, तापमान में गिरावट के चलते सुबह-शाम की ठंड में भी धीरे-धीरे इजाफा होगा। मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, सुबह कोहरा छाने से दृश्यता भी प्रभावित हो सकती है। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 30.1 व न्यूनतम पारा 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में हो रहे बदलाव के बीच रात के तापमान में और गिरावट की संभावना है।