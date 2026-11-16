Bareilly News: कोहरे ने रोकी रफ्तार, बूंदाबांदी से खुली ठंड की राह

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह के अनुसार, रविवार को बारिश की वजह से दिन के तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। शहर का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शनिवार को यह 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अब भी हल्की बारिश हो सकती है।अतुल के मुताबिक, नवंबर के दूसरे पखवाड़े में तापमान में प्रभावी गिरावट होगी। उत्तर-पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ने से 16 से 18 नवंबर के बीच दिन और रात के तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। तापमान के सामान्य से नीचे पहुंचने से ठंड में अचानक इजाफा होगा। कोहरे का प्रकोप भी बढ़ेगा।बरतें एहतियातजिला अस्पताल के डॉ. राहुल वाजपेई ने बताया कि मौसम के इस उतार-चढ़ाव से बच्चों, बुजुर्गों और विशेषकर सांस के मरीजों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में एहतियात बरतें। सुबह-शाम ज्यादा ठंड होने पर बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़ों के बिना बाहर न निकलने दें। सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उनको सुबह टहलने से बचना चाहिए, ताकि ठंडी हवा सीधे फेफड़ों तक न पहुंचे।प्रदूषण हवा, सांसों को मिली संजीवनीत्योहार के बाद शहरवासियों को वायु प्रदूषण से राहत मिली है। दिवाली पर आतिशबाजी और अन्य कारणों से शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगभग 250 तक पहुंच गया था। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। रविवार को बूंदाबांदी के बाद हवा की स्थिति में सुधार दर्ज किया गया है। बारिश के असर से हवा में मौजूद धूल के कण बैठ गए। इससे प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया। रविवार को रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों के मुताबिक, सिविल लाइंस इलाके का एक्यूआई 75 और राजेंद्रनगर का 131 दर्ज किया गया।रबी फसलों को होगा फायदानवंबर में मौसम के बदले मिजाज, हल्की बारिश और कोहरे ने जिले के किसानों को राहत के साथ थोड़ी चिंता भी दी है। संयुक्त निदेशक कृषि दुर्गविजय ने बताया कि गेहूं और सरसों जैसी रबी की मुख्य फसलों के लिए यह मौसम संजीवनी साबित हुआ है। चना और मटर के लिए यह प्राकृतिक टॉनिक की तरह है। इससे पैदावार बढ़ने की पूरी उम्मीद है। हालांकि, जिन किसानों की धान की फसल अभी खेतों या खलिहानों में पड़ी है, उन्हें इस बारिश और नमी के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। हरी सब्जियों की फसलों को भी इस मौसम से नुकसान हो सकता है।