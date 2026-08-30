Bareilly News: 10 फुट गहरी झील में डूबी पांच वर्षीय बच्ची, मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव भिंडौरा निवासी राजुल खान ने बताया कि बेटी उवैसा बी शुक्रवार शाम पड़ोस के घर में कोचिंग पढ़ने गई थी। काफी देर तक नहीं लौटी तो खोजबीन की गई। खोजने के दौरान दादा रईस अहमद खां को गांव के पास स्थित झील में उसकी चप्पलें उतराती मिलीं। गांव के युवकों ने झील में जाकर देखा तो उवैसा का शव तल में मिट्टी में धंसा मिला।ग्राम प्रशासक आरिफ खां गुड्डू के मुताबिक, झील में मछली पालन किया जाता है। पास में पाकड़ का पेड़ है, जिस पर बंदर रहते हैं। पड़ोस में ही उवैसा का घर है। झील की चहारदीवारी पर चढ़कर कई लोग एक से दूसरी ओर आते-जाते हैं। आशंका है कि उवैसा के हाथ में खानपान की वस्तु रही होगी या किताबों को बंदरों ने खानपान की वस्तु समझकर छीना-झपटी की होगी। इस कारण पैर फिसलने से वह गिर गई होगी। मझगवां बीडीओ भगवान दास ने बताया कि सोमवार को स्थलीय निरीक्षण कराया जाएगा। बंदरों को पकड़वाने की कार्ययोजना बनाई जाएगी।