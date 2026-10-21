Bareilly News: सामूहिक विवाह समारोह में 922 जोड़ों को आशीर्वाद देंगे पांच हजार मेहमान

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समाज कल्याण विभाग ने समारोह की तैयारियां तेज कर दी हैं। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 922 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। पुरोहितों की जिम्मेदारी तय की गई है। एक पुरोहित 11 जोड़ों का विवाह संपन्न कराएगा। इससे विवाह की रस्में निर्धारित समय में पूरी होंगी। नवदंपतियों को गृहस्थी की शुरुआत के लिए उपहार भी दिए जाएंगे। समारोह में शामिल होने वाले करीब पांच हजार मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। मेन्यू में मिक्स वेज, मटर पनीर, रायता, सलाद और मिठाई शामिल हैं।नौ स्थानों पर होगा आयोजनविभागीय रिपोर्ट के अनुसार, जिले में नौ स्थानों पर विवाह समारोह होंगे। बरेली कॉलेज में सबसे बड़ा आयोजन होगा, जहां 452 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। मीरगंज के श्रीराम बरात घर में 111 और फरीदपुर के आश्रम सत्संग भवन में 97 जोड़ों का विवाह होगा। भुता ब्लॉक परिसर में 95 जोड़े विवाह करेंगे। क्यारा के राधा रानी रिसॉर्ट में 90 और मझगवां ब्लॉक परिसर में 77 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि समारोह को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।