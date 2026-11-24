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नगर निगम की तरफ से 2.32 करोड़ से स्वयंवर बरातघर से वीर छत्रपति शिवाजी चौक तक दोनों ओर नाला निर्माण शुरू कराया गया है। डॉ. एके चंदेल के घर से इंद्रानगर मुख्य मार्ग, मानस अस्पताल होते हुए वीर छत्रपति शिवाजी चौक तक 1.28 करोड़ रुपये से नाले का निर्माण कराया जा रहा है। इंद्रानगर डी-ब्लॉक में रतन स्वीट्स मोड़ तक सड़क के दोनों ओर आरसीसी नाला निर्माण पर 1.56 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जेपी भाटिया के मकान से पार्षद आवास होते हुए पानी की टंकी तक व पाल आटा चक्की वाली गली में दोनों ओर नाला बनाने के लिए 1.28 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।ओम ज्वैलर्स तक और गली बालाजी रेस्टोरेंट, रतन स्वीट्स में ब्रिकवर्क नाला निर्माण के लिए 82.40 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। ठेकेदारों को सात दिन में अनुबंध संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि इंद्रानगर में कुल 6.70 करोड़ से पांच नालों का निर्माण कराया जाएगा। दो नालों पर काम शुरू करा दिया गया है। सभी कार्य छह माह के अंदर पूरे कर लिए जाएंगे।