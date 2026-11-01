Bareilly News: एथलेटिक्स में पांच खिलाड़ी बने चैंपियन

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एथलेटिक्स के सब जूनियर वर्ग में विहान चौधरी और दर्पण गंगवार ने चैंपियनशिप जीती। जूनियर वर्ग में अरमान अली चैंपियन बने। सीनियर वर्ग में मुस्का यादव और सुहानी ने खिताब अपने नाम किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में दर्शन सिंह डिग्री कॉलेज, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, मिशन एकेडमी इंटर कॉलेज और नेशनल पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज की टीमें पहुंची हैं। सेमीफाइनल रविवार सुबह और फाइनल दोपहर दो बजे खेला जाएगा। कार्यक्रम में पंतनगर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक शांतिलाल अरोरा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने खिलाड़ियों को जीवन में एक अच्छा काम करने की आदत डालने का सुझाव दिया। किसान नेता रवि ढाका ने समारोह को खेल प्रतिभाओं को निखारने का मंच बताया।इसमें चौधरी गजेंद्र सिंह, राजकमल सिंह, चिंतामणि राठौर, पूर्व प्रधान नरेंद्र सिंह और अनवर अहमद सहित कई अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मिशन एकेडमी के निदेशक एमएस गंगवार, प्रदेश व्यापार मंडल सदस्य अतुल कुमार गर्ग, आलोक कुमार गर्ग भी उपस्थित रहे। संवाद