Bareilly News: शॉर्ट-सर्किट से दो दुकानों में लगी आग, सामान नष्ट
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:38 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
बिशारतगंज। कस्बे के पुराना बाजार इलाके में बृहस्पतिवार आधी रात जैतपुर रोड तिराहे के समीप एक ही मालिक की इलेक्ट्रॉनिक की दो अलग-अलग दुकानों में शॉर्ट-सर्किट से आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया।
कस्बे के वार्ड एक निवासी प्रेमपाल मौर्य की जैतपुर मोड़ तिराहे के समीप श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक के नाम से फ्रिज, वाशिंग मशीन, एलईडी सहित अन्य विद्युत उपकरण बिक्री की आमने-सामने दो दुकानें हैं। दोनों दुकानें किराये के भवन में हैं। रात 12 बजे के करीब सूचना मिलने के बाद एक दुकान का शटर खोलकर आग बुझाने का प्रयास किया। इसी बीच सामने वाली दुकान से भी धुआं उठते दिखाई दिया।
शोर पर आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तब तक सारा सामान जल चुका था। बताया जाता है कि दोनों दुकानों में एक ही इन्वर्टर से कनेक्शन था। शॉर्ट-सर्किट होने पर दोनों दुकान में आग लगने की यही वजह मानी जा रही है। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर जानकारी की। सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
कस्बे के वार्ड एक निवासी प्रेमपाल मौर्य की जैतपुर मोड़ तिराहे के समीप श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक के नाम से फ्रिज, वाशिंग मशीन, एलईडी सहित अन्य विद्युत उपकरण बिक्री की आमने-सामने दो दुकानें हैं। दोनों दुकानें किराये के भवन में हैं। रात 12 बजे के करीब सूचना मिलने के बाद एक दुकान का शटर खोलकर आग बुझाने का प्रयास किया। इसी बीच सामने वाली दुकान से भी धुआं उठते दिखाई दिया।
विज्ञापन
शोर पर आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तब तक सारा सामान जल चुका था। बताया जाता है कि दोनों दुकानों में एक ही इन्वर्टर से कनेक्शन था। शॉर्ट-सर्किट होने पर दोनों दुकान में आग लगने की यही वजह मानी जा रही है। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर जानकारी की। सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। संवाद
विज्ञापन