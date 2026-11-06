Bareilly News: युवक की खुदकुशी मामले में लापता किशोरी का पिता गिरफ्तार
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:47 AM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:47 AM IST
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भुता। एक युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने लापता किशोरी के पिता रामऔतार को गिरफ्तार कर बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किया। रामऔतार पर युवक सुरजीत को प्रताड़ित करने और धमकाने का आरोप है, जिसके बाद सुरजीत ने आत्महत्या कर ली थी।
यह मामला दो माह पहले एक किशोरी के लापता होने से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, आठ सितंबर को एक किशोरी लापता हो गई थी। इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस किशोरी को लापता करने के आरोप में कस्बा भुता के सुरजीत (20) से पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान लापता किशोरी के पिता रामऔतार सुरजीत को लगातार धमका रहे थे। रामऔतार की प्रताड़ना से आहत होकर सुरजीत ने 22 अक्तूबर की रात अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक सुरजीत के पिता गंगाराम ने रामऔतार के खिलाफ भुता थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने बृहस्पतिवार को रामऔतार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया।
अन्य मामलों में भी वांछित था आरोपी
पुलिस ने बताया कि रामऔतार पिछले एक मामले में भी वांछित था। उसके खिलाफ न्यायालय से वारंट भी जारी हो चुका था। फरीदपुर के सीओ संदीप सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है। पुलिस ने अलग-अलग मामलों में वांछित चल रहे अमित कुमार और बनवारी को भी गिरफ्तार किया है।
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यह मामला दो माह पहले एक किशोरी के लापता होने से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, आठ सितंबर को एक किशोरी लापता हो गई थी। इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस किशोरी को लापता करने के आरोप में कस्बा भुता के सुरजीत (20) से पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान लापता किशोरी के पिता रामऔतार सुरजीत को लगातार धमका रहे थे। रामऔतार की प्रताड़ना से आहत होकर सुरजीत ने 22 अक्तूबर की रात अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक सुरजीत के पिता गंगाराम ने रामऔतार के खिलाफ भुता थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने बृहस्पतिवार को रामऔतार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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अन्य मामलों में भी वांछित था आरोपी
पुलिस ने बताया कि रामऔतार पिछले एक मामले में भी वांछित था। उसके खिलाफ न्यायालय से वारंट भी जारी हो चुका था। फरीदपुर के सीओ संदीप सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है। पुलिस ने अलग-अलग मामलों में वांछित चल रहे अमित कुमार और बनवारी को भी गिरफ्तार किया है।
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