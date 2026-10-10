बरेली: ट्रेन की चपेट में आने से किसान की मौत, बंद रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय हुआ हादसा

बरेली के कैंट क्षेत्र के पालपुर कमालपुर में बंद रेलवे फाटक को पार करने के दौरान किसान मोतीलाल (50) की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना से उनके परिवार में कोहराम मच गया।

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गांव मोहनपुर ठिरिया निवासी मोतीलाल की पत्नी रामश्री ने बताया कि पति खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। वह बृहस्पतिवार रात करीब 11-11:15 बजे भतीजे के साथ कहीं जा रहे थे। पालपुर कमालपुर में रेलवे फाटक बंद था। भतीजा बाइक को फाटक के नीचे से निकाल कर दूसरी ओर पहुंच गया।मोतीलाल फाटक पार कर रहे थे। इस दौरान बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वह परिवार में इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनकी मौत से छह बच्चों समेत पूरा परिवार गमगीन है।सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि हादसे की सूचना पर कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान कराई। 20 मिनट में शव को हटाकर रेल यातायात बहाल कर दिया गया।