Bareilly News: पुस्तकालय में बैठे छात्र पर गिरा पंखा, बाल-बाल बचा

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चोटिल जतिन मौर्य ने बताया कि वह बायोटेक्नोलॉजी के द्वितीय वर्ष का छात्र है। दोपहर करीब 1:15 बजे वह अपने दो दोस्तों के साथ बॉयज सेक्शन में खिड़की के पास बैठा था। गर्मी से राहत के लिए यहां पंखा चल रहा था। अचानक से पंखा उसके ऊपर ही गिर गया। हादसे में उसके सिर पर हाथ पर खरोंच आने के साथ ही शरीर में कई जगह गुम चोटें भी आई हैं।साथ बैठे छात्रों ने बताया कि पंखा गिरने का अंदेशा पहले से था। इसकी शिकायत भी की गई, मगर इसे न तो सही कराया गया और न ही बदलवाया गया। छात्र अभय व आजाद ने बताया कि पास में जाल पर लगे कांच के शीशे भी गिरताऊ हैं। इन्हें भी हटवाया जाए।हादसे के बाद पंखे को हटा दिया गया। पुस्तकालय अध्यक्ष शकुंतला सिंह ने बताया कि पंखा नया था। फिलहाल सभी पंखों की जांच के लिए लिखा गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो।