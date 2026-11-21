बदायूं के ओरछी कस्बे में चौराहे के पास एक्सपायर नमकीन की पेराई कर तेल निकलने और खल बनाने के कारोबार से जुड़े चार गोदामों पर एसडीएम ने सीओ बिसौली और जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ शनिवार देर शाम छापा मारा। आशंका है कि यह तेल बाजार में बेचा जा रहा था। देर रात तक अधिकारी वहां अभिलेखों का मिलान करते रहे। तमाम खामियां मिली हैं। अधिकारी कुछ भी बताने से बच रहे हैं।

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कस्बे में कुछ लोग एक्सपायर नमकीन को फैक्टरी से खरीदकर को उसका तेल निकालते हैं। इसके बाद में उस तेल से बायोडीजल बनाने का काम किया जाता है। साथ ही पेराई के दौरान नमकीन से जो खल निकलती है। उसको किसानों को बेचते हैं। शिकायत थी कि यहां पर नमकीन से निकलने वाले तेल को स्थानीय और आसपास में चाट-पकौड़ी और मिठाइयों के दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है।बाजार से कम कीमत पर यह तेल बेचते हैं। इस पर बिसौली एसडीएम प्रियंका गोयल, सीओ अंशुमन श्रीवास्तव और सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सीएल यादव और टीम ने ओरछी में संबंधित गोदामों पर छापा मारा। इसके बाद में अभिलेखों के और स्टॉक का मिलान देर रात तक चलता रहा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि स्टॉक और अभिलेखों की जांच पूरी होने के बाद में कुछ स्पष्ट हो सकेगा।एसडीएम बिसौली प्रियंका गोयल ने बताया कि ओरछी में एक्सपायर नमकीन से तेल और खल निकलने के वाले गोदामों का निरीक्षण किया गया। इनका स्टॉक मिलाया जा रहा है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद में स्पष्ट होगा कि यहां पर गड़बड़ी है या नहीं है।