Bareilly News: महापुरुषों के आदर्शों को अपनाने का लिया संकल्प
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:37 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:37 AM IST
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मीरगंज/शीशगढ़/क्योलड़िया/ नवाबगंज/फतेहगंज पूर्वी/ शीशगढ़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शुक्रवार को जगह-जगह कार्यक्रम हुए। मीरगंज में दोनों महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया गया।
स्वामी दयानंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज, राजेंद्र प्रसाद डिग्री कॉलेज समेत अनेक शिक्षण संस्थानों व सरकारी दफ्तरों में छात्र-छात्राओं ने गांधी और शास्त्री के जीवन, संघर्ष और देश के प्रति योगदान पर विचार व्यक्त किए।
नवाबगंज के ब्लाॅक कार्यालय में आयोजित विशेष गोष्ठी में डॉ. आशुतोष गंगवार ने महापुरुषों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर बीडीओ महेश चंद्र शाक्य, एडीओ एग्रीकल्चर राधेश्याम आदि रहे। शीशगढ़ में नगर पंचायत कार्यालय में सुबह झंडा फहराने के बाद चेयरमैन पति जाहिद हुसैन गुड्डू, ठाकुर शिव कुमार सिंह ने अपने विचार रखे। क्योलड़िया में थाना परिसर, बीईओ कार्यालय व स्कूलों में हुए कार्यक्रम हुए। फतेहगंज पूर्वी में गांवों से लेकर कस्बे तक हुए कार्यक्रम में लोग उत्साहित नजर आए। संवाद
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स्वामी दयानंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज, राजेंद्र प्रसाद डिग्री कॉलेज समेत अनेक शिक्षण संस्थानों व सरकारी दफ्तरों में छात्र-छात्राओं ने गांधी और शास्त्री के जीवन, संघर्ष और देश के प्रति योगदान पर विचार व्यक्त किए।
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नवाबगंज के ब्लाॅक कार्यालय में आयोजित विशेष गोष्ठी में डॉ. आशुतोष गंगवार ने महापुरुषों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर बीडीओ महेश चंद्र शाक्य, एडीओ एग्रीकल्चर राधेश्याम आदि रहे। शीशगढ़ में नगर पंचायत कार्यालय में सुबह झंडा फहराने के बाद चेयरमैन पति जाहिद हुसैन गुड्डू, ठाकुर शिव कुमार सिंह ने अपने विचार रखे। क्योलड़िया में थाना परिसर, बीईओ कार्यालय व स्कूलों में हुए कार्यक्रम हुए। फतेहगंज पूर्वी में गांवों से लेकर कस्बे तक हुए कार्यक्रम में लोग उत्साहित नजर आए। संवाद
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