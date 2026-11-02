Bareilly News: बाजारों में बड़े वाहनों की एंट्री बंद, नगर निगम हटाएगा अतिक्रमण

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एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि धनतेरस और दिवाली पर सिविल लाइंस, कुतुबखाना, बड़ा बाजार, साहूकारा और आलमगिरीगंज जैसे मुख्य बाजारों में भीड़ जुटती है। इस भीड़ को संभालने के लिए धनतेरस से पहले ही ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत कोतवाली से कुतुबखाना, किला से कुतुबखाना, कोहाड़ापीर के नीचे से और आलमगिरीगंज की ओर जाने वाले मार्गों पर चार पहिया और तीन पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ दोपहिया वाहन चालकों को ही अंदर आने की अनुमति दी जाएगी।नगर निगम ने भी बाजारों से अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। अतिक्रमण हटाओ दस्ता प्रभारी मयंक यादव ने बताया कि कुतुबखाना से कोतवाली मार्ग पर अभियान चलाकर सड़क किनारे लगने वाले ठेले और फड़ हटाए जाएंगे, ताकि यातायात व्यवस्था सुगम हो सके और खरीदारी करने आने वाले आम लोगों को जाम से राहत मिल सके। कुतुबखाना के आसपास सड़क पर ही अतिक्रमण करके बाजार सजा लिया गया है। इससे दिनभर वहां जाम लगा रहता है। इस बार ऐसा न हो, इसके लिए तैयारी की जा रही है।