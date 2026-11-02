फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Entry of large vehicles into markets prohibited; Municipal Corporation to remove encroachments

Bareilly News: बाजारों में बड़े वाहनों की एंट्री बंद, नगर निगम हटाएगा अतिक्रमण

Mon, 02 Nov 2026 02:36 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Entry of large vehicles into markets prohibited; Municipal Corporation to remove encroachments
बरेली। त्योहारी सीजन में बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ और जाम की समस्या से निपटने के लिए यातायात पुलिस और नगर निगम ने कमर कस ली है। यातायात को नियंत्रित करने के लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके तहत शहर के प्रमुख बाजारों में बड़े और तीन पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं आपातकालीन वाहनों की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अतिक्रमण को भी हटवाया जाएगा।
विज्ञापन

एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि धनतेरस और दिवाली पर सिविल लाइंस, कुतुबखाना, बड़ा बाजार, साहूकारा और आलमगिरीगंज जैसे मुख्य बाजारों में भीड़ जुटती है। इस भीड़ को संभालने के लिए धनतेरस से पहले ही ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत कोतवाली से कुतुबखाना, किला से कुतुबखाना, कोहाड़ापीर के नीचे से और आलमगिरीगंज की ओर जाने वाले मार्गों पर चार पहिया और तीन पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ दोपहिया वाहन चालकों को ही अंदर आने की अनुमति दी जाएगी।
विज्ञापन

नगर निगम ने भी बाजारों से अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। अतिक्रमण हटाओ दस्ता प्रभारी मयंक यादव ने बताया कि कुतुबखाना से कोतवाली मार्ग पर अभियान चलाकर सड़क किनारे लगने वाले ठेले और फड़ हटाए जाएंगे, ताकि यातायात व्यवस्था सुगम हो सके और खरीदारी करने आने वाले आम लोगों को जाम से राहत मिल सके। कुतुबखाना के आसपास सड़क पर ही अतिक्रमण करके बाजार सजा लिया गया है। इससे दिनभर वहां जाम लगा रहता है। इस बार ऐसा न हो, इसके लिए तैयारी की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed