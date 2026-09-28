Bareilly News: औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की आवाजाही से उद्यमी परेशान, कई इलाकों में घंटों बत्ती गुल

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सिविल लाइंस में शुक्रवार से ही क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित थी। शनिवार दोपहर रेलवे जंक्शन रोड पर विद्युत निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ट्रांसफार्मर लगाया, लेकिन उसकी क्षमता पर्याप्त नहीं थी। लोड पड़ते ही ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया और आपूर्ति दोबारा ठप हो गई। बारिश के मौसम में पहले से फाॅल्ट और कटौती की समस्या बनी हुई है, ऊपर से कम क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने से समस्या और बढ़ रही है।परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में भी शुक्रवार से ही अघोषित बिजली कटौती हो रही है। शनिवार को आपूर्ति बहाल रही, लेकिन ट्रिपिंग के चलते कारोबार प्रभावित रहा। फैक्टरियों में मशीनें नहीं चल पा रही है। मशीनों के खराब होने की भी आशंका बढ़ गई है।33 केवी लाइन में फॉल्ट, चार घंटे बाधित रही आपूर्तिसिविल लाइंस और सुभाषनगर क्षेत्र में 33 केवी लाइन में फाॅल्ट आने से शनिवार सुबह सात से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। इससे घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों के कामकाज प्रभावित रहे। बारिश के कारण फाॅल्ट ढूंढने और मरम्मत करने में भी कर्मचारियों को परेशानी हुई।दिन में हो गई रात... घरों में मोमबत्ती जलाकर हुए कामजंक्शन रोड के आसपास के इलाकों में रविवार को दोपहर एक बजे ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ने से बिजली सप्लाई गुल हो गई। आलम ये रहा कि शाम पांच बजे ही गलियों में अंधेरा पसरा नजर आया। घरों में लगे इनवर्टर भी जवाब दे गए। लोग मोमबत्ती जलाकर घरों में कार्य करने पर मजबूर दिखे।उद्यमी बोले- दो दिन से ठप है कारोबारशुक्रवार से ही बिजली कटौती और ट्रिपिंग की समस्या बनी हुई है। कारोबार दो दिन से ठप पड़ गया है। मशीनें चल नहीं पा रही हैं। शिकायत के बाद भी स्थिति जस की तस है। - मयूर धीरवानी, उद्यमीउद्योग बंधु की बैठक में बिजली कटौती को लेकर कई शिकायतें कर चुके हैं। शुक्रवार से शुरू हुई बारिश में घंटों बिजली गुल रही। इससे कारोबार प्रभावित हुआ है। - केके चंदानी, उद्यमीवर्जनपरसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में बारिश के चलते पेड़ गिर गए थे। शनिवार को ही उन्हें हटवाकर सप्लाई सुचारु करा दी गई थी। कुछ उद्यमियों ने अपनी फैक्टरी में फॉल्ट होने की लिखित शिकायत की है। शहर में रविवार को जिन इलाकों में फॉल्ट हुए, उनको फौरन दुरुस्त कराकर सप्लाई सुचारु करा दी गई है। - ललित कुमार, अधीक्षण अभियंता शहरहाईटेंशन लाइन पर गिरे दो पेड़फतेहगंज पश्चिमी। स्थानीय बिजलीघर से पट्टी के लिए जाने वाली लाइन में बुधवार को फॉल्ट हो गया। जानकी देवी इंटर कॉलेज परिसर में खड़े यूकेलिप्टस के दो पेड़ हाईटेंशन लाइन पर गिर गए। इससे माधोपुर, रसूला चौधरी, मीरापुर, रहपुरा जागीर, उनासी, मनकरी, आत्रेय, कोल्हापुर और पंवारिया गांव के लोग प्रभावित हैं। एसडीओ अंकित द्विवेदी ने बताया कि फॉल्ट को जल्द दुरुस्त कराकर आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।