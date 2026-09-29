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Bareilly News: उच्च नस्ल की बछिया की संख्या बढ़ाने पर दिया जोर

Tue, 29 Sep 2026 01:13 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:13 AM IST
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Emphasis placed on increasing the number of high-breed heifers.
पशु चिकित्सकों और पैरावेट को दिया वर्गीकृत वीर्य तकनीक का प्रशिक्षण
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बरेली। पशुधन नस्ल सुधार कार्यक्रम को गति देने और उच्च उत्पादन वाली बछियों की संख्या बढ़ाने के लिए सोमवार को सर्किट हाउस सभागार में वर्गीकृत (सेक्स्ड सॉर्टेड) वीर्य तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें मंडल के चारों जिलों के पशु चिकित्साधिकारियों, पशुधन प्रसार अधिकारियों और पैरावेट को नई जानकारी दी गई।


उप्र पशुधन विकास परिषद से आए विशेषज्ञ डॉ. स्वप्निल देशमुख ने बताया कि सेक्स्ड सॉर्टेड वीर्य तकनीक पशुपालकों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने अधिकारियों से पशुपालकों तक इस तकनीक की जानकारी पहुंचाने का आह्वान किया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का वीडियो संदेश भी प्रसारित किया गया।
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अपर निदेशक ग्रेड-2 डॉ. एमपी सिंह ने कहा कि वर्गीकृत वीर्य से मादा गोवंश में कृत्रिम गर्भाधान कर अधिक संख्या में उच्च नस्ल की बछियों का उत्पादन संभव है। इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और गोवत्सों की संख्या में कमी आएगी। आईवीआरआई के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एसके घोष और डॉ. एमके पात्रा ने भी उपयोगी जानकारी दी।
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कार्यक्रम का संचालन डॉ. के.पी. सिंह ने किया। अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर संयुक्त निदेशक वेटरनरी पैथोलॉजी डॉ. राकेश कुमार व मंडलीय प्रयोगशाला के अधीक्षक डॉ. प्रशांत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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