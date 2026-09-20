Bareilly News: संकरी सड़क पर विद्युत निगम ने लगाए खंभे, लोगों में आक्रोश

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मलूकपुर बजरिया में जिस सड़क पर खंभे लगाए गए हैं, वह पहले से काफी संकरी है। चार पहिया वाहनों को निकालने में लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में सड़क के बीच में खंभे लगाए जाने से रास्ता और संकरा हो गया है। लोगों को आशंका है कि इससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने के साथ ही जाम की समस्या भी बढ़ेगी। लोगों का कहना है कि बीते दिनों ट्रांसफार्मर फुंकने पर निगम की क्रेन भी इस सड़क से नहीं गुजर सकी थी। ऐसे में अब कोई खराबी आती है तो फॉल्ट ठीक करने में भी निगम को परेशानी होगी।मुख्य सड़क पर शिफ्ट करने की मांगलोगों ने विद्युत निगम के अधिकारियों से पोल को इस संकरी सड़क से हटाकर मुख्य सड़क के किनारे शिफ्ट कराने की मांग की है। उनका कहना है कि पोल ऐसी जगह लगाएं, जहां यातायात प्रभावित न हो।लोग बोले- सही जगह लगाएं खंभेफोटोपोल लगाने का विरोध नहीं है, लेकिन जगह सही होनी चाहिए। मुख्य सड़क के किनारे पोल लगाए जाएं तो किसी को परेशानी नहीं होगी। - मो. जुल्फिकारसड़क पहले से इतनी संकरी है कि चार पहिया वाहन मुश्किल से निकलते हैं। अब बीच रास्ते में तीन पोल लगाए जाने से परेशानी और बढ़ेगी। - अफजल हुसैनवर्जनउपभोक्ताओं को सहूलियत के लिए मलूकपुर बजरिया में पोल लगाने का कार्य प्रस्तावित है। स्थानीय लोगों के विरोध के चलते शुक्रवार को कार्य रोक दिया गया था। अब स्थानीय उपकेंद्र के एसडीओ को लोगों से वार्ता कर पोल लगवाने के आदेश दिए हैं। - ललित कुमार, अधीक्षण अभियंता शहर