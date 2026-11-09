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बरेली: देवरनियां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला पैर, बुजुर्ग दुकानदार की मौत

Mon, 09 Nov 2026 04:43 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 09 Nov 2026 04:43 PM IST
सार

 देवरनियां रेलवे स्टेशन पर रविवार को 63 वर्षीय दुकानदार मोहम्मद मियां की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह दुकान का सामान लेने लालकुआं जा रहे थे। ट्रेन पर चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गए।

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Elderly shopkeeper dies after being hit by train in Bareilly
मोहम्मद मियां का फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बरेली में दुकान का सामान लेने लालकुआं जा रहे 63 वर्षीय दुकानदार की रविवार को देवरनियां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ट्रेन पर चढ़ते समय पैर फिसलने से वह नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 

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मृतक की पहचान नगर पंचायत देवरनियां के वार्ड नंबर एक निवासी मोहम्मद मियां के रूप में हुई। वह पहले ड्राइविंग करते थे। वर्तमान में परचून की दुकान चलाते थे। रविवार को दुकान का सामान लेने के लिए ट्रेन से लालकुआं जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मोहम्मद मियां ट्रेन पर चढ़ रहे थे, तभी अचानक पैर फिसल गया। 
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वह ट्रेन के नीचे गिर गए और उसकी चपेट में आ गए। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। हादसे की सूचना पर जीआरपी मौके पर पहुंची। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जीआरपी के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया जाएगा।

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