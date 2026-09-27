फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Elderly person injured after being trapped under collapsed roof tiles caused by rain.

Bareilly News: बारिश से गिरी खपरैल, दबने से बुजुर्ग घायल

Sun, 27 Sep 2026 01:43 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 27 Sep 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Elderly person injured after being trapped under collapsed roof tiles caused by rain.
फतेहगंज पूर्वी। थाना क्षेत्र के गांव करतोली में लगातार दो दिन से हो रही बारिश के कारण शनिवार सुबह सुरेश के जानवर बांधने की जगह पर खपरैल गिर गई। इसमें दबकर बुजुर्ग सुरेश घायल हो गए। आनन-फानन में ग्रामीणों ने खपरैल और लकड़ियों को हटवाकर सुरेश को बाहर निकाल लिया। इसके बाद परिजन उन्हें फरीदपुर सीएचसी उपचार कराया। परिजनों ने बताया कि बुजुर्ग की कमर में चोट लगी है। वह शनिवार सुबह जानवरों को देखने के लिए गांव से बाहर बनी खपरैल में गए थे। तभी हादसा हुआ। एसडीएम विदुषी सिंह ने बताया कि जांच करवाकर मुआवजा दिलाया जाएगा।
विज्ञापन

दो मकान और दो छतें गिरी - बिशारतगंज के वार्ड चार निवासी राजू यादव व वार्ड आठ रेलवे पार निवासी भगवान दास दिवाकर के मकानों की छतें गिर गईं। दोनों घरों का सामान मलबे में दबने से क्षतिग्रस्त हो गया। एसडीएम आंवला सुशील मिश्रा के मुताबिक, लेखपाल से निरीक्षण कराया गया है। गुलड़िया गौरी शंकर में दो मकान ढह गए। महेंद्र पाल दिवाकर और पड़ोसी हरिद्वार सागर के मकान कच्चे थे। लगातार बारिश से और कमजोर हो गए। गनीमत रही कि लोगों ने दीवार तिरछी होती देखकर महेंद्र पाल की बुजुर्ग मांग को तुरंत निकाल लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed