Bareilly News: नदी का जलस्तर बढ़ने से कॉलोनियों में घुसा पानी
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 10 Sep 2026 03:28 AM IST
विज्ञापन
बरेली। किला नदी का जलस्तर बढ़ने से बुधवार को कर्मचारी नगर क्षेत्र के कई कॉलोनियों में पानी घुस गया। इससे कर्मचारी नगर, सैदपुर हॉकिंग, लाजपतनगर, केसर वाटिका व त्रिवेणी एन्क्लेव में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई। अभी तीन दिनों से नगर निगम बारिश के पानी के चलते जलभराव की समस्या से उबरा नहीं था कि नदी का जलस्तर बढ़ने से नई समस्या सामने आ गई।
किला नदी का जलस्तर दो दिनों से बढ़ रहा था। इसी दौरान बुधवार की भोर से जलस्तर बढ़ने लगा। इसके तहत केसर वाटिका में तीन फुट, लाजपत नगर में तीन फुट तक पानी पहुंच गया। इस दौरान कुल 350 घरों में पानी पहुंच गया। केसर वाटिका के तीन घरों में तो सांप निकला, जिससे लोगों में खौफ का माहौल है। दीपक सक्सेना ने बताया कि बाढ़ खंड के अधिकारियों से बात करके अगले दो दिनों तक बैगुल डैम से पानी न छोड़ने की मांग की गई है। जिससे नदी का जलस्तर अब इससे अधिक न होने पाए। इससे स्कूल, ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बाबत नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि जलस्तर कम होने का इंतजार किया जा रहा है। बैगुल डैम से पानी न छोड़ने को बोला गया था, जिससे जलस्तर कम हो सके।
........................
महापौर ने कॉलोनियों में पहुंचकर संभाली कमान :-
महापौर डॉ.उमेश गौतम ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे व प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान नदी किनारे बाउंड्री टूटी मिली। इससे पानी के रिहायशी क्षेत्रों में और फैलने का खतरा बना हुआ था। महापौर ने अधिकारियों को तत्काल टूटी बाउंड्री वाले हिस्से को बालू के कट्टों से रोकने और संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, अपर नगर आयुक्त शशिभूषण राय आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
किला नदी का जलस्तर दो दिनों से बढ़ रहा था। इसी दौरान बुधवार की भोर से जलस्तर बढ़ने लगा। इसके तहत केसर वाटिका में तीन फुट, लाजपत नगर में तीन फुट तक पानी पहुंच गया। इस दौरान कुल 350 घरों में पानी पहुंच गया। केसर वाटिका के तीन घरों में तो सांप निकला, जिससे लोगों में खौफ का माहौल है। दीपक सक्सेना ने बताया कि बाढ़ खंड के अधिकारियों से बात करके अगले दो दिनों तक बैगुल डैम से पानी न छोड़ने की मांग की गई है। जिससे नदी का जलस्तर अब इससे अधिक न होने पाए। इससे स्कूल, ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बाबत नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि जलस्तर कम होने का इंतजार किया जा रहा है। बैगुल डैम से पानी न छोड़ने को बोला गया था, जिससे जलस्तर कम हो सके।
विज्ञापन
........................
महापौर ने कॉलोनियों में पहुंचकर संभाली कमान :-
महापौर डॉ.उमेश गौतम ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे व प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान नदी किनारे बाउंड्री टूटी मिली। इससे पानी के रिहायशी क्षेत्रों में और फैलने का खतरा बना हुआ था। महापौर ने अधिकारियों को तत्काल टूटी बाउंड्री वाले हिस्से को बालू के कट्टों से रोकने और संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, अपर नगर आयुक्त शशिभूषण राय आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन