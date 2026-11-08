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Bareilly News: स्वाति, त्रिग्रही और आयुष्मान योग में आज मनाई जाएगी दीपावली

Sun, 08 Nov 2026 01:07 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 08 Nov 2026 01:07 AM IST
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Diwali will be celebrated today under the influence of Swati, Trigrahi, and Ayushman Yogas.
बरेली। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या पर उत्साह और उमंग के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि रविवार को दोपहर 11:27 बजे से शुरू होकर सोमवार को मध्याह्न 12:31 बजे तक रहेगी।
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शास्त्रों के अनुसार दीपावली का त्योहार रात्रि व्यापिनी अमावस्या तिथि में मनाया जाना श्रेष्ठ माना जाता है, इसके चलते दीपावली आज मनाई जाएगी। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि कई दुर्लभ और शुभ संयोगों का अद्भुत संगम बना है। पंडित मुकेश मिश्रा के अनुसार इस दिवाली पर तुला राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति से त्रिग्रही और बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही पूजन के लिए स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग भी उपस्थित रहेंगे।
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इन सभी पावन संयोगों के मिलने से भक्तों को पूजा-पाठ का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा और भगवान गणेश तथा महालक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद बरसेगा। बुधादित्य और त्रिग्रही योग मान-सम्मान और व्यापारिक लाभ देने वाले साबित होते हैं। स्वाति नक्षत्र धन में वृद्धि और यश दिलाता है। आयुष्मान योग को मंगलकारी माना गया है।
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व्यापारियों और दुकानदारों के लिए अपने प्रतिष्ठान, शोरूम, फैक्टरी और कारखानों में पूजन के लिए सुबह 9:20 बजे से ही शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे।

ऐसे करें पूजा
पंडित मुकेश मिश्रा ने बताया कि पूजन से पहले पूरे घर और आंगन को अच्छी तरह सजाएं। मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। ताजे फूलों के वंदनवार लगाएं। घर के ईशान कोण को पूजा के लिए सबसे उत्तम स्थान माना गया है, इसलिए पूजन करते समय आपका मुख ईशान, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के ऐसे पदचिह्न लगाएं जो घर के अंदर की ओर जाते हुए प्रतीत हों, जिससे माता का आगमन स्थायी हो सके। इस दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, सूर्यदेव, शिव और मां दुर्गा इन पांच प्रमुख देवताओं की पूजा का विधान है। पूजन के दौरान सात मुख वाला घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है, इससे घर में मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है।
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