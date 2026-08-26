Bareilly News: रक्षाबंधन पर शहर में सुबह छह से रात 10 बजे तक डायवर्जन
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 26 Aug 2026 02:54 AM IST
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बरेली। रक्षाबंधन पर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बदली हुई रहेगी। एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि 28 अगस्त को सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। इस दौरान भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
परसाखेड़ा रोड नंबर-एक, बिलवा, विलयधाम, लालपुर कट, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्टनगर, सेटेलाइट तिराहा, बुखारा मोड़ और रामगंगा तिराहा से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। डायवर्जन के दौरान दिल्ली, नैनीताल की ओर से बरेली आने वाले भारी वाहन झुमका तिराहा से परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर-एक तक जा सकेंगे। बड़े बाइपास से रजऊ परसपुर तिराहा होते हुए ट्रांसपोर्टनगर तक भी आ-जा सकेंगे।
इन मार्गों का उपयोग केवल बरेली शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहन ही कर पाएंगे। पीलीभीत की ओर से आने वाले और लखनऊ की ओर जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाइपास होते हुए आ-जा सकेंगे। दिल्ली, रामपुर, नैनीताल की तरफ से लखनऊ की ओर जाने वाले भारी वाहन झुमका तिराहा से बिलवा, विलयधाम, रजऊ परसपुर तिराहा होकर गुजरेंगे और इसी मार्ग से वापस भी जा सकेंगे।
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दिल्ली, नैनीताल और पीलीभीत रोड की तरफ से बदायूं की ओर जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाइपास, रजऊ तिराहा, फरीदपुर से बुखारा मोड़ होकर जा-आ सकेंगे। एसपी ट्रैफिक ने लोगों से अपील की है कि वह वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, ताकि शहर में जाम न लगे।
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परसाखेड़ा रोड नंबर-एक, बिलवा, विलयधाम, लालपुर कट, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्टनगर, सेटेलाइट तिराहा, बुखारा मोड़ और रामगंगा तिराहा से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। डायवर्जन के दौरान दिल्ली, नैनीताल की ओर से बरेली आने वाले भारी वाहन झुमका तिराहा से परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर-एक तक जा सकेंगे। बड़े बाइपास से रजऊ परसपुर तिराहा होते हुए ट्रांसपोर्टनगर तक भी आ-जा सकेंगे।
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इन मार्गों का उपयोग केवल बरेली शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहन ही कर पाएंगे। पीलीभीत की ओर से आने वाले और लखनऊ की ओर जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाइपास होते हुए आ-जा सकेंगे। दिल्ली, रामपुर, नैनीताल की तरफ से लखनऊ की ओर जाने वाले भारी वाहन झुमका तिराहा से बिलवा, विलयधाम, रजऊ परसपुर तिराहा होकर गुजरेंगे और इसी मार्ग से वापस भी जा सकेंगे।
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दिल्ली, नैनीताल और पीलीभीत रोड की तरफ से बदायूं की ओर जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाइपास, रजऊ तिराहा, फरीदपुर से बुखारा मोड़ होकर जा-आ सकेंगे। एसपी ट्रैफिक ने लोगों से अपील की है कि वह वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, ताकि शहर में जाम न लगे।