Bareilly News: जलभराव के बाद बढ़ेंगी बीमारियां, इलाज का मुकम्मल इंतजाम करने की हिदायत

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कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम ने सीएचसी-पीएचसी के चिकित्सकों को पोर्टल पर आंकड़ों की शत-प्रतिशत फीडिंग सुनिश्चित कराने के लिए कहा। एएनएम की लापरवाही के मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकरण और भुगतान की समीक्षा की। लंबित मामलों का निस्तारण कराने, आशाओं के भुगतान में पीछे चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्रवाई के निर्देश सीएमओ को दिए।अधिक से अधिक लोगों की आभा आईडी बनाने, ई-संजीवनी के इस्तेमाल और प्रगति को बढ़ाने पर जोर दिया। दस्तक अभियान की भी समीक्षा हुई। डीएम ने टीबी मरीजों को चिह्नित कर उनका पूरा इलाज सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। आईजीआरएस और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों की लगातार निगरानी करते हुए गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण कराने के लिए कहा।