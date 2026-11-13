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बरेली: शिक्षक की शर्मनाक करतूत, कक्षा तीन की छात्राओं से की छेड़खानी, रिपोर्ट दर्ज, सेवाएं भी समाप्त

Fri, 13 Nov 2026 10:21 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बहेड़ी (बरेली)
संवाद न्यूज एजेंसी, बहेड़ी (बरेली) Published by: Mukesh Kumar Updated Fri, 13 Nov 2026 10:21 AM IST
सार

बहेड़ी के एक नामचीन स्कूल में कक्षा तीन की छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में कंप्यूटर शिक्षक के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि शिक्षक करीब एक महीने से उनके साथ गलत हरकत कर रहा था और शिकायत करने पर फेल करने की धमकी देता था।

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school teacher harassed the students in Bareilly
आरोपी शिक्षक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बरेली के बहेड़ी कस्बे के नामचीन स्कूल के एक शिक्षक पर कक्षा तीन की छात्राओं से छेड़खानी का गंभीर आरोप लगा है। अभिभावकों की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन ने सीसी फुटेज चेक करने के बाद शिक्षक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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एक अभिभावक ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी बेटी कक्षा तीन की छात्रा है। शिक्षक आयुष शर्मा ने बृहस्पतिवार को छात्राओं को कंप्यूटर लैब में ले जाकर उनके साथ गलत हरकत की। छात्राओं ने खुद जाकर प्रधानाचार्य को बताया कि शिक्षक ने शिकायत करने पर फेल करने की धमकी दी थी। 
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छात्राओं का कहना है कि शिक्षक एक माह से इस तरह की हरकत कर रहा था। अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने दीपावली से पहले इसकी शिकायत क्लास टीचर से की थी, लेकिन उन्होंने प्रधानाचार्य से बात न हो पाने की बात कहकर मामला टाल दिया था।
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अभिभावक पहुंचे स्कूल तो सजग हुआ प्रबंधन
बृहस्पतिवार दोपहर अभिभावक एकत्र होकर स्कूल पहुंचे और प्रधानाचार्य से शिकायत की। प्रधानाचार्य ने स्कूल के सीसी कैमरे चेक किए। इसके बाद प्रबंधन ने शिक्षक आयुष शर्मा को तत्काल सेवा से हटा दिया। पुलिस ने भी स्कूल पहुंचकर कैमरे चेक किए और शिक्षक से पूछताछ की।

पूर्व तैनाती वाले स्कूल में भी की थी हरकत
शिक्षक पर उसकी पूर्व तैनाती वाले स्कूल में भी इसी तरह की हरकत करने के आरोप लग चुके हैं। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक तौर पर आरोप सही मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस सीसी फुटेज आदि से भी जांच करेगी।

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