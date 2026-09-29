Bareilly News: रेजीडेंसी गार्डन के 148 भूखंडों का ही डिजाइन पास, बाकी की होगी जांच
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:32 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:32 AM IST
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बरेली। शहर की पॉश कॉलोनियों में शुमार रेजीडेंसी गार्डन का नया मामला सामने आया है। यहां के 148 भूखंडों के टाइप डिजाइन ही बरेली विकास प्राधिकरण से पास हैं। नगर सीलिंग के नाम पर दर्ज भूमि पर भी आबादी बसा दी गई है। अब बीडीए व जिला प्रशासन इसकी जांच करेंगे। इसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
एलायंस बिल्डर की तरफ से चार जनवरी 2011 को सदर तहसील के ग्राम ब्रहमपुरा को रेजीडेंसी गार्डन के नाम से कॉलोनी के रूप में स्वीकृत दिलाई। इसके लिए उनकी ओर से बीडीए में आवेदन किया गया था। इसको 36 हजार वर्गमीटर में बसाया गया है। यहां बीडीए से 148 भूखंडों का ले-आउट तैयार करके टाइप डिजाइन पास कराया गया है।
आईजीआरएस पर आई शिकायत के जवाब में सदर तहसीलदार की तरफ से बताया गया है कि रेजीडेंसी गार्डन में 0.070 हेक्टेयर भूमि नगर सीलिंग के नाम से दर्ज है। यहां पर तालाब के नाम पर कोई भूमि अंकित नहीं है। इन गाटाें पर आबादी बसी हुई है। वर्तमान में करीब 200 लोग भवन बनाकर रह रहे हैं। अब बीडीए की तरफ से जांच कराई जाएगी कि कितने लोगों ने बगैर नक्शा पास कराए अतिरिक्त भवन बनाए हैं। इससे कॉलोनी का कितना क्षेत्र बढ़ गया है। साथ ही प्रशासन की तरफ से नगर सीलिंग की जांच कराई जाएगी कि उस पर बगैर अनुमति के आबादी कैसे बस गई। अनुमति के बिना कॉलोनी के विस्तार को लेकर बिल्डर व बगैर नक्शों के मकान बनाने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से रेजीडेंसी गार्डन के 148 भूखंडों का ले-आउट के साथ टाइप डिजाइन पास है। इसके अतिरिक्त बिल्डर ने कॉलोनी का कितना विस्तार किया व बगैर नक्शे के कितने भवन बनें, इसकी जांच की जाएगी। दोषियों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। - अजीत सिंह, विशेष कार्याधिकारी, बीडीए
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एलायंस बिल्डर की तरफ से चार जनवरी 2011 को सदर तहसील के ग्राम ब्रहमपुरा को रेजीडेंसी गार्डन के नाम से कॉलोनी के रूप में स्वीकृत दिलाई। इसके लिए उनकी ओर से बीडीए में आवेदन किया गया था। इसको 36 हजार वर्गमीटर में बसाया गया है। यहां बीडीए से 148 भूखंडों का ले-आउट तैयार करके टाइप डिजाइन पास कराया गया है।
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आईजीआरएस पर आई शिकायत के जवाब में सदर तहसीलदार की तरफ से बताया गया है कि रेजीडेंसी गार्डन में 0.070 हेक्टेयर भूमि नगर सीलिंग के नाम से दर्ज है। यहां पर तालाब के नाम पर कोई भूमि अंकित नहीं है। इन गाटाें पर आबादी बसी हुई है। वर्तमान में करीब 200 लोग भवन बनाकर रह रहे हैं। अब बीडीए की तरफ से जांच कराई जाएगी कि कितने लोगों ने बगैर नक्शा पास कराए अतिरिक्त भवन बनाए हैं। इससे कॉलोनी का कितना क्षेत्र बढ़ गया है। साथ ही प्रशासन की तरफ से नगर सीलिंग की जांच कराई जाएगी कि उस पर बगैर अनुमति के आबादी कैसे बस गई। अनुमति के बिना कॉलोनी के विस्तार को लेकर बिल्डर व बगैर नक्शों के मकान बनाने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से रेजीडेंसी गार्डन के 148 भूखंडों का ले-आउट के साथ टाइप डिजाइन पास है। इसके अतिरिक्त बिल्डर ने कॉलोनी का कितना विस्तार किया व बगैर नक्शे के कितने भवन बनें, इसकी जांच की जाएगी। दोषियों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। - अजीत सिंह, विशेष कार्याधिकारी, बीडीए