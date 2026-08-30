Bareilly News: त्योहार के बाद दिल्ली के हवाई किराये में पांच हजार की गिरावट

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रविवार को नोएडा से बरेली के बीच किराया 3,591 और बरेली-नोएडा का 6,258 रुपये है। 31 अगस्त को भी लगभग यही किराया है। एक सितंबर को दिल्ली से बरेली का किराया 5,402 रुपये और बरेली-दिल्ली का 5,761 रुपये है। इन दोनों रूटों पर सितंबर के पहले सप्ताह तक किराया पांच से सात हजार के बीच बना हुआ है।बरेली-बंगलूरू के बीच रविवार को हवाई किराया 20,317 रुपये और बंगलूरू-बरेली के बीच नॉन स्टॉप उड़ान का किराया 14,660 रुपये है। हालांकि, टिकटों की मांग घटने के कारण सितंबर के पहले सप्ताह में किराया 13 से 16 हजार रुपये के बीच आ गया है। इस बीच बरेली-नवी मुंबई रूट पर किराये में खास उतार-चढ़ाव नहीं आया है। इस रूट पर किराया पहले की तरह ही छह से 10 हजार रुपये के बीच बना हुआ है।