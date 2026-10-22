फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Outsourced sanitation workers stage a protest over non-payment of wages in Bareilly

बरेली: मानदेय नहीं मिलने पर आउटसोर्स सफाई कर्मियों ने दिया धरना, अस्पताल में लगा गंदगी का अंबार

Thu, 22 Oct 2026 11:31 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 22 Oct 2026 11:31 AM IST
सार

बरेली के जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को कार्य बहिष्कार किया। दो माह से मानदेय न मिलने के कारण यह कदम उठाया गया। इससे अस्पतालों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई और जगह-जगह कूड़ा पड़ा रहा।

विज्ञापन
Outsourced sanitation workers stage a protest over non-payment of wages in Bareilly
सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली में दो माह से मानदेय नहीं मिलने पर जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को कार्य बहिष्कार कर दिया। जिसके चलते अस्पतालों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई। जगह-जगह कूड़ा पड़ा रहा। 

विज्ञापन


सफाई कर्मचारियों का कहना है कि समय पर वेतन नहीं मिलने से परिवार के भरण पोषण में काफी कठिनाइयों झेलनी पड़ रही है। तमाम मांग पत्र देने के बाद भी व्यवस्था सुधारने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते बृहस्पतिवार को विरोध प्रदर्शन किया गया।
विज्ञापन


एडीएसआईसी डॉ आरसी दीक्षित ने बताया कि आउटसोर्स से सफाई का ठेका सीधे लखनऊ से होता है। इनके मैनेजर को कार्यालय बुलाया है। भुगतान संबंधी बातचीत कर रहे हैं। एक घंटे में सफाई करा ली जाएगी। आज ही इस भुगतान के मामले पर सकारात्मक कार्रवाई कराई जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed