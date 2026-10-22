{"_id":"6ad99da2014545c59e0e97f8","slug":"delivery-boy-beaten-to-death-over-an-old-enmity-in-bareilly-2026-10-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बरेली: पुरानी रंजिश में डिलीवरी बॉय की पीटकर हत्या, साथी घायल, 11 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

विज्ञापन बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में बुधवार रात पुरानी रंजिश के चलते डिलीवरी बॉय संजय सक्सेना की पीटकर हत्या कर दी गई। हमले में उनका साथी मोनू सैनी घायल हो गया। पुलिस ने मृतक की बहन की तहरीर पर 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक आरोपी हिरासत में है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

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लाठी-डंडों से किया हमला

थाना सुभाषनगर प्रभारी सतीश कुमार नैन के अनुसार, शांति विहार कॉलोनी निवासी मोनू और संजय रात करीब दो बजे ड्यूटी खत्म कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। होली चौराहे के पास आशीष गुर्जर, विकास श्रीवास्तव, धीरेंद्र समेत अन्य लोगों ने उन्हें रोककर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने संजय को मृत घोषित कर दिया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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