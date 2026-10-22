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बरेली: पुरानी रंजिश में डिलीवरी बॉय की पीटकर हत्या, साथी घायल, 11 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Thu, 22 Oct 2026 10:55 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 22 Oct 2026 10:55 AM IST
सार

बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में बुधवार रात ड्यूटी के बाद घर लौट रहे डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी गई। हमले में उसका साथी घायल हो गया। मामले में 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है।  

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Delivery boy beaten to death over an old enmity in Bareilly
संजय सक्सेना का फाइल फोटो - फोटो : स्रोत- परिजन

विस्तार
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बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में बुधवार रात पुरानी रंजिश के चलते डिलीवरी बॉय संजय सक्सेना की पीटकर हत्या कर दी गई। हमले में उनका साथी मोनू सैनी घायल हो गया। पुलिस ने मृतक की बहन की तहरीर पर 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक आरोपी हिरासत में है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। 
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लाठी-डंडों से किया हमला 
थाना सुभाषनगर प्रभारी सतीश कुमार नैन के अनुसार, शांति विहार कॉलोनी निवासी मोनू और संजय रात करीब दो बजे ड्यूटी खत्म कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। होली चौराहे के पास आशीष गुर्जर, विकास श्रीवास्तव, धीरेंद्र समेत अन्य लोगों ने उन्हें रोककर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने संजय को मृत घोषित कर दिया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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छह माह पहले हुई थी मारपीट 
थाना प्रभारी के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच छह महीने पहले मारपीट हुई थी। इसी को हमले की वजह माना जा रहा है। पुलिस ने संजय की बहन साक्षी की ओर से विकास समेत 11 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने विकास को हिरासत में लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
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