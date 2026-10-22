जालंधर में मैकेनिकल इंजीनियर की मौत पर बवाल: बहन ने गर्लफ्रेंड पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस को साैंपे सबूत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बहन का दावा है कि ओमवीर को पहले भी धमकियां दी गई थीं और घटना से जुड़े वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग तथा चैट पुलिस को सौंपे गए हैं। दूसरी ओर, लड़की के परिवार का कहना है कि ओमवीर उनके घर में घुसा था, जहां चाकू से हमला करने के बाद उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।ओमवीर की बहन अमनप्रीत कौर के मुताबिक, उसका भाई 2021 से आनंद नगर निवासी मनप्रीत के साथ रिलेशनशिप में था। दोनों परिवारों को इस रिश्ते की जानकारी थी और मनप्रीत का उनके घर भी आना-जाना था। बहन का आरोप है कि बाद में मनप्रीत, उसकी बहन रजनी और कुछ अन्य लोग ओमवीर को ब्लैकमेल करने लगे। उसे कथित तौर पर झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकियां भी दी जाती थीं। परिवार के अनुसार, ओमवीर करीब दो साल पहले दुबई गया था और पांच महीने पहले भारत लौटा था। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। नौकरी नहीं मिलने के कारण वह आर्मी एरिया में निजी तौर पर काम कर रहा था, जहां उसे करीब 30 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था। परिवार के मुताबिक, ओमवीर दोबारा दुबई जाने की तैयारी कर रहा था।अमनप्रीत ने दावा किया कि इसी महीने 2 अक्तूबर को भी ओमवीर पर हमला हुआ था, जिसमें उसके सिर पर चोटें आई थीं। बहन के मुताबिक, ओमवीर विदेश जाने की तैयारी कर रहा था और पुलिस केस में नहीं पड़ना चाहता था। इसी कारण उसने उस समय शिकायत दर्ज नहीं कराई।मृतक की बहन ने आरोप लगाया कि करीब पांच महीने पहले दुबई से लौटने के बाद मनप्रीत ने एक निहंग सिंह की मदद से ओमवीर को कथित तौर पर उठवाया था और गनपॉइंट पर धमकाया था। अमनप्रीत के अनुसार, ओमवीर ने दुबई में रहते हुए मनप्रीत को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड दिया था। आरोप है कि इसके बाद उसके अकाउंट से ओमवीर की पुरानी गर्लफ्रेंड को वीडियो भेजे जाने लगे।अमनप्रीत के मुताबिक, 20 अक्तूबर को मनप्रीत ने ओमवीर को अपने घर बुलाया था। बहन का आरोप है कि वहां उसके साथ मारपीट की गई और उसकी मौत के पीछे साजिश हो सकती है। उसने दावा किया कि परिवार के पास घटना से संबंधित वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग हैं, जिनमें ओमवीर को प्रताड़ित किए जाने और कुछ लोगों के नामों का जिक्र है। बहन का यह भी दावा है कि एक वीडियो में ओमवीर घर के फर्श पर पड़ा दिखाई देता है और उस समय उसकी सांसें चल रही थीं। उसके मुताबिक, वीडियो में पीछे से एक आवाज भी सुनाई देती है, जिसमें कथित तौर पर कहा जाता है, "इसे मार दो।" अमनप्रीत ने ओमवीर की पल्सर बाइक भी गर्लफ्रेंड के घर मिलने की बात कही है। हालांकि, वीडियो और ऑडियो में क्या है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।पुलिस जांच के बाद ही इन दावों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। अमनप्रीत ने दावा किया कि मनप्रीत का रिश्ता कहीं और तय हो गया था और वह विदेश जाना चाहती थी। बहन के अनुसार, इसी वजह से वह ओमवीर से शादी नहीं करना चाहती थी और कथित तौर पर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। मृतक की बहन ने इन परिस्थितियों को अपने भाई की मौत से जोड़ते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।अमनप्रीत ने थाना डिवीजन नंबर-1 में शिकायत देकर अपने भाई की मौत की जांच करने की मांग की है। उसके मुताबिक, पुलिस को वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और चैट सहित कुछ सबूत सौंपे गए हैं। वहीं, लड़की के परिवार का पक्ष है कि ओमवीर उनके घर में घुसा था और उसने चाकू से हमला किया था। परिवार का दावा है कि उसने घर से ही जहरीला पदार्थ निगलकर आया था, जिसके कारण उसकी मौत हुई। दूसरी ओर, ओमवीर की बहन का कहना है कि उसका भाई घर से खाना खाकर निकला था और उसने कुछ भी नहीं खाया था। इस तरह दोनों पक्षों के बयान एक-दूसरे से अलग हैं। मौत के वास्तविक कारणों और घटनाक्रम का पता पुलिस जांच तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर ही चल सकेगा। ओमवीर की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों के मुताबिक, बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद उसकी मां को माइनर हार्ट अटैक आया था। बुधवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। परिवार के अनुसार, ओमवीर अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था।एसीपी करनैल सिंह ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। युवक का पोस्टमॉर्टम भी करवाया गया है। मृतक की बहन ने पुलिस को कई सबूत सौंपे हैं, जिनकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी पक्ष दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल, ओमवीर की मौत के मामले में हत्या के आरोप और आत्महत्या के दावे के बीच पुलिस जांच अहम है। किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता जांच पूरी होने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट होगी।