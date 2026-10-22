गोलियों से गूंजा लुधियाना: 'पंडित कुलचे-छोले वाले' के बेटे की हत्या, बर्थडे पार्टी में विवाद बना मौत की वजह?

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आरोपियों ने उसे बेहद करीब से दो गोलियां मारीं, जो उसकी छाती और पीठ पर लगीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा हरकत में आ गया और मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी गई।परिजनों ने बताया कि राहुल बुधवार रात को किसी जन्मदिन की पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकला था। उन्हें इस वारदात की जानकारी आधी रात को मिली।राहुल के ही कुछ दोस्तों ने उसके साले को फोन कर सूचना दी कि राहुल को गोली लगी है और उसे दयानंद मेडिकल कॉलेज (डीएमसी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब परिजन अस्पताल पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि राहुल ने रात 11:55 बजे ही दम तोड़ दिया था। इस दुखद हादसे के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक राहुल की महज तीन साल पहले ही शादी हुई थी। उसके परिवार में पत्नी, माता-पिता और एक शादीशुदा बहन हैं।शुरुआती जानकारी के मुताबिक, राहुल की स्कॉर्पियो गाड़ी फुल्लांवाल चौक से जे ब्लॉक मॉल की ओर जाने वाली सड़क पर थी। परिजनों का कहना है कि पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा, जिसके बाद रंजिश या गुस्से में उसे निशाना बनाकर फायरिंग कर दी गई।घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पार्टी में असल में क्या हुआ था और किन लोगों के साथ राहुल का विवाद हुआ था, इसके हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है।अपराधियों तक पहुंचने के लिए पुलिस घटनास्थल और उसके आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों के चेहरे और उनकी गाड़ी का सुराग हाथ लग सके। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा।