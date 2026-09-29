Bareilly News: श्मशान में उफान, अंत्येष्टि के लिए अर्थियां काट रहीं चक्कर

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संजय नगर श्मशान भूमि में सोमवार को भी चार फुट तक पानी भरा रहा। इससे अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर पहुंचने वालों को सिटी व गुलाबबाड़ी श्मशान भूमि आदि का रुख करना पड़ा। यहां के राजू राजपूत ने बताया कि श्मशान भूमि में जलभराव होने के कारण लोगों को अंतिम संस्कार में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।विद्युत शवदाह गृह बंदनगर निगम की तरफ से ढाई साल पहले बनाया गया विद्युत शवदाह गृह अब तक चालू नहीं हो सका। अब यहां कचरा फेंका जा रहा है। पदाधिकारियों के मुताबिक, नगर निगम की तरफ से कोई सहयोग न मिलने से इसे चालू नहीं किया जा सका।श्मशान भूमि के लोग बोले-शनिवार शाम को चार बजे चिता जल रही थी। अचानक रेजीडेंसी गार्डन से पानी छोड़ दिया गया। इससे चिता बुझ गई। - महेंद्र पटेल, जनरल सेक्रेटरी, संजय नगर श्मशान भूमिरोजाना 10 से 15 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते हैं। उनको फिलहाल सिटी, मॉडल टाउन व गुलाबबाड़ी श्मशान भूमि ले जाया जा रहा है। - दिनेश कुमार, श्मशान भूमि कर्मीबगल में नाला है, जिससे जलनिकासी धीरे-धीरे हो रही है। निगम के वाहनों को लगाकर जल्द जलनिकासी सुनिश्चित की जाएगी ताकि शवों का अंतिम संस्कार फिर शुरू हो सके। - संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त