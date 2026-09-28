Bareilly News: नामजदों पर ही शिकंजा, आज हो सकता है खुलासा

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श्याम सिंह शुक्रवार रात अपने घर से बाग की ओर गए थे। वह रातभर नहीं लौटे। शनिवार सुबह श्याम सिंह का शव खेत में पड़ा मिला था। धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी। भाई मुन्नालाल की तहरीर पर पुलिस ने गजराम, मोहर सिंह, रूमा सिंह और भूपराम के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने तुरंत ही दबिश दी, लेकिन आरोपी घरों पर नहीं मिले।सूत्र बताते हैं कि गजराम के राशन की दुकान की शिकायत को लेकर दोनों पक्षों में विवाद व तनातनी थी। यह परिवार श्याम सिंह से नफरत करने लगा था और उसे सबक सिखाना चाहता था। खुलासा भी इन्हीं नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी से जुड़ा हो सकता है। सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। सोमवार या मंगलवार को खुलासा किया जा सकता है।