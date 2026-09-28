फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Crackdown on the named accused; details likely to be revealed today.

Bareilly News: नामजदों पर ही शिकंजा, आज हो सकता है खुलासा

Mon, 28 Sep 2026 02:11 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 28 Sep 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
Crackdown on the named accused; details likely to be revealed today.
आंवला। गांव कंधरपुर में श्याम सिंह की गला रेतकर की गई हत्या के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें लगी हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है। उनसे मिले सुराग के आधार पर जल्द खुलासे का दावा किया जा रहा है।
विज्ञापन

श्याम सिंह शुक्रवार रात अपने घर से बाग की ओर गए थे। वह रातभर नहीं लौटे। शनिवार सुबह श्याम सिंह का शव खेत में पड़ा मिला था। धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी। भाई मुन्नालाल की तहरीर पर पुलिस ने गजराम, मोहर सिंह, रूमा सिंह और भूपराम के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने तुरंत ही दबिश दी, लेकिन आरोपी घरों पर नहीं मिले।
विज्ञापन

सूत्र बताते हैं कि गजराम के राशन की दुकान की शिकायत को लेकर दोनों पक्षों में विवाद व तनातनी थी। यह परिवार श्याम सिंह से नफरत करने लगा था और उसे सबक सिखाना चाहता था। खुलासा भी इन्हीं नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी से जुड़ा हो सकता है। सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। सोमवार या मंगलवार को खुलासा किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed