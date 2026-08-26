Bareilly News: चार फुट ऊंची ट्रॉली में लादने के दौरान गिरी गाय, गई जान, नपा कर्मचारियों पर आरोप

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मोहल्ले के लोगों के मुताबिक, शिव मंदिर के पास घूम रही निराश्रित गाय ने बुधवार सुबह बछड़े को जन्म दिया था। स्थानीय निवासी हनी श्रीवास्तव, महंत अमित मिश्रा, विजय श्रीवास्तव आदि ने गाय व उसके बच्चे की देखरेख का प्रबंध किया। इसकी सूचना पर करीब दो घंटे बाद पालिका के कर्मचारी वहां पहुंचे। बताया कि नपा कर्मचारियों ने देखरेख कर रहे लोगों की मर्जी के बिना गाय को रस्सी बांधा और चार फुट ऊंची ट्रॉली में जबरन लादने लगे। इस दौरान गाय गिर पड़ी। उसका गर्भाशय बाहर आ गया। मौके पर ही उसकी जान चली गई।गाय की मौत की खबर फैलते ही स्थानीय लोग, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर जुट गए। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों पर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। सूचना पर एसडीएम सुशील मिश्रा, अध्यक्ष आबिद अली और पुलिस पहुंची। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। देर शाम बाबा गणेश गिरी ने थाने पहुंचकर पालिका की गोरक्षक टीम के खिलाफ तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। इस दौरान दुर्गेश सक्सेना, आशीष हिंदू, विमल त्रिपाठी, सभासद रामबहादुर प्रजापति, रामवीर प्रजापति, आम आदमी पार्टी नेता नितिन शर्मा आदि मौजूद रहे।वर्जन,गाय के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। तहरीर मिली है। मामले की जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। - सुशील मिश्रा, एसडीएम आंवला